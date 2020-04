Oglasno sporočilo: Kakšno mora biti razkužilo za roke, da je varno?

Oglasno sporočilo

Še pred nekaj meseci marsikdo ni podrobneje poznal razkužil in tega, za kaj se uporabljajo, danes pa je zagotovo vsak seznanjen vsaj s pojmom razkužilo in tem, kaj je njegov namen. Toda ali znamo v nenadni poplavi izdelkov prepoznati kakovostno in učinkovito razkužilo za roke ?

Pri izboru razkužila je pomembno upoštevati, da to zares učinkovito uniči mikroorganizme in je hkrati varno za kožo uporabnika. V času epidemije covid-19 Nacionalni inštitut za javno zdravje za učinkovito razkuževanje priporoča vsaj 60-odstotno vsebnost alkohola (vir).

Kako se torej lahko prepričam, da izdelek zares učinkovito uničuje mikroorganizme in je hkrati varen?

V zdravstvu je varno razkužilo pogoj za uporabo, saj mora razkužilo poleg svoje osnovne naloge učinkovitega delovanja na najširši spekter mikroorganizmov zadostiti tudi vsem zahtevam za zdravstveno ustreznost izdelka ob pogosti uporabi. Za izdelke, ki izpolnjujejo vse te zahteve, so potrebna leta razvoja, njihova vrhunska sestava pa je prestala teste učinkovitosti v akreditiranih laboratorijih in ima ustrezne rezultate tudi v kliničnih dermatoloških testih. Ti zagotavljajo, da izdelek ni le učinkovit, temveč tudi prijazen do kože na rokah.

Stopnjo varnosti izdelka lahko razberemo na zadnji strani etikete

1. Testi učinkovitosti, skladni z evropskimi standardi EN

Izdelek svojo učinkovitost izkazuje z uspešno opravljenimi testi delovanja na mikroorganizme po evropskih standardih EN, ki so izvedeni v akreditiranih evropskih laboratorijih. To pomeni, da so rezultati testiranj takega laboratorija podvrženi preverjanju neodvisnega nadzornega organa ali da postopke izvaja v popolni skladnosti s posameznim standardom. Na ta način testiran izdelek zadošča določeni ravni kakovosti, varnosti in zanesljivosti.

Že na prvi pogled lahko razberemo ustreznost in učinkovitost izdelka glede na število navedenih standardov EN. Več ko jih ima, na več mikroorganizmov je izdelek uspešno prestal test učinkovitosti. Ob natančnejšem pregledu sta na takšnem izdelku navedena vsaj standarda EN 1500 za higiensko razkuževanje rok in EN 12791 za kirurško razkuževanje rok. S povečanjem odpornosti nekaterih mikroorganizmov proti sodobnim antibiotikom uporabniki v zdravstvu pričakujejo v veliko večji meri učinkovitost delovanja razkužil za roke.

Razvoj učinkovitega in varnega razkužila poteka v več fazah. Izdelek je treba testirati po standardih EN na klinično pomembne ali pa "trdovratne" mikroorganizme. Izdelki Dezikim Derm so uspešno prestali testiranje na skupino adenovirusov, kar pomeni, da razkužilo na koronaviruse deluje še bolj učinkovito.

Popoln rezultat, to je uničenje vseh adenovirusov (99,9999 %), doseže že v 60 sekundah. Najučinkovitejša razkužila imajo uspešno opravljene teste učinkovitosti celo v umazanih pogojih, kar najbolj simulira realno stanje.

2. Prijaznost izdelka do kože rok

Skladno z zdravstvenimi smernicami se sredstva na osnovi alkohola priporočajo za razkuževanje rok in površin.

Zakaj potem na trgu opažamo alkoholno razkužilo za roke in alkoholno razkužilo za površine? Je med njima sploh kakšna razlika? Seveda! Razkužilo za roke vsebuje negovalna sredstva. Zakaj je to pomembno? Čeprav je alkohol Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) med vsemi biocidnimi učinkovinami prepoznala kot najbolj učinkovito in neškodljivo sredstvo za kožo na rokah, lahko ob pogosti in daljši uporabi nekoliko izsuši kožo (vir). Kakovostna razkužila zato vsebujejo negovalna sredstva (D-pantenol, vitamin E, glicerin), ki preprečujejo učinek izsušitve ter kožo navlažijo in ji povrnejo mehkobo. Kakovostno in do kože prijazno razkužilo ima poleg testov učinkovitosti opravljene tudi dermatološke teste, ki zagotavljajo prijaznost izdelka do kože rok in s tem varnost uporabnikov.

Pravi izbor za vas

Izdelki Dezikim Derm so na slovenskem trgu edina razkužila, ki so uspešno prestala zahtevne klinične teste in so dokazano prijazna do kože uporabnikov.

Izdelki Dezikim Derm so na slovenskem trgu edina razkužila, ki so uspešno prestala zahtevna testiranja učinkovitosti delovanja na številne mikroorganizme, med katerimi so tudi virusi.

Kje lahko kupim izdelke Dezikim Derm?

Izdelki Dezikim Derm so na voljo neposredno pri proizvajalcu Kimi d.o.o., Planjava 1, 1236 Trzin. Izdelki Dezikim Derm so na voljo tudi v dobro založenih lekarnah, v trgovinah Mercator, na bencinskih servisih Petrol in OMV ter pri drugih bolje založenih trgovcih.

Informacije o proizvajalcu Podjetje Kimi je edino slovensko podjetje, ki proizvaja razkužila za roke in površine za uporabnike v zdravstvu in drugih najbolj izpostavljenih ustanovah. Med dolgoletnim razvojem tovrstnih izdelkov so natančno prepoznali strokovne zahteve zdravstvene stroke.

Koristni nasveti za vašo varnost Že veste, kako pravilno razkužimo roke?

