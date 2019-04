Odvrženi čevlji v gozdu: policija še išče krivca #video

Potem ko so po spletnem omrežju Facebook zaokrožile fotografije raztresenih čevljev po gozdu Črnovske planote, so se nad dogodkom odzvali tudi novogoriški policisti. Po do zdaj zbranih podatkih niso ugotovili sledi kaznivega dejanja, vendar pa preiskava še ni zaključena. Tudi v Deichmannu pozdravljajo delo policistov in zagotavljajo sodelovanje pri odkrivanju storilcev.