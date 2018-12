Odvetniki nudijo brezplačno pravno pomoč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan pro bono pravne pomoči letos poteka osmič, tokrat pa bo brezplačno pravno pomoč po Sloveniji nudilo več kot 200 odvetnikov.

Brezplačna pravna pomoč bo na voljo v prostorih mestne hiše v Novi Gorici, v sejni sobi Občine Ig, v Modri dvorani na Brezovici, v sejni sobi občinske uprave v Grosupljem in na ljubljanskem Magistratu. Letošnja novost v Ljubljani bo brezplačno pravno svetovanje na dveh mirujočih avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa med 9. in 17. uro na Cankarjevi ulici pri Nami in na Preglovem trgu. Več informacij o sodelujočih odvetniških pisarnah najdete na spletni strani www.odv-zb.si.

Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene na voljo vse dni v letu

Odvetniška zbornica Slovenije priporoča vsem, ki si želijo pravno pomoč sodelujočih odvetniških pisarn, da zaradi večje učinkovitosti z izbranim odvetnikom stopijo v stik še pred dogodkom in pridobijo termin za svoj obisk. Posameznikom pa se ni treba predhodno prijaviti, če se bodo po brezplačno svetovanje odpravili v prostore lokalnih skupnosti ali na katerega od dveh ljubljanskih avtobusov.

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek je izpostavil, da lahko socialno ogroženi posamezniki k odvetniku pristopijo tudi na ostale dni v letu, saj velika večina njihovih članov ljudem v socialni stiski tudi sicer brezplačno pomaga.