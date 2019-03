Odvetniki bodo občutno podražili svoje tarife

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Usklajevanje Odvetniške zbornice z ministrstvom za pravosodje je obrodilo sadove. Dogovorili so se, da lahko odvetniki vrednost odvetniške točke s sedanjih 0,459 evra zvišajo na 0,6 evra. To je 30-odstotna podražitev glede na leto 2003, ko je bila njihova tarifa nazadnje spremenjena. Po predvidevanjih ministrstva bodo nove tarife petega aprila objavljene v Uradnem listu, dan kasneje pa bodo odvetniške storitve za stranke že dražje.

Kot je znano, je Upravno sodišče na podlagi odločbe Vrhovnega sodišča odpravilo odločbo ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča iz leta 2016, da še ni mogoče podati soglasja k predlogu povišanja odvetniške točke, in jo vrnilo v ponovno odločanje. Ministrstvo pod vodstvom Andreje Katič jim je tokrat ugodilo.

Ko rast življenjskih stroškov preseže deset odstotkov

Odvetniška točka se po zakonu zvišuje v skladu z rastjo življenjskih stroškov. Merila za spremembo vrednosti odvetniške točke možnost zvišanja predvidevajo, ko rast življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov v času od uveljavitve zadnjega zvišanja preseže deset odstotkov. Pri spremembi vrednosti odvetniške točke ne gre za avtomatizem, saj morata nujno obe stranki pravnega razmerja v prvi vrsti varovati javni interes. Prav javni interes je bil tudi danes osnovno vodilo obeh strani pri iskanju rešitev za uskladitev višine odvetniške točke, pojasnjujejo na ministrstvu za pravosodje.

"Upoštevaje odločitev sodišč, objektivne kriterije, javno korist, načela finančne vzdržnosti državnega proračuna in ustavnega načela, po katerem je Republika Slovenija pravna in socialna država, so se sogovorniki strinjali, da je na tej osnovi mogoče podati soglasje k spremembi vrednosti točke, ki naj bi po novem znašala 0,60 evra," zvišanje utemeljujejo na ministrstvu.

Dodajajo, da se ministrica Katičeva zaveda, da je odvetništvo, ki je ustavna kategorija, pomemben in konstitutiven del pravosodja. Sogovornike je zato povabila tudi k aktivnemu sodelovanju pri pripravi načrtovanih sprememb Kazenskega zakonika v delu, ki ureja kazniva dejanja spolnega nasilja oziroma posilstva.

"Ne zahtevamo ničesar več, zgolj uskladitev odvetniške točke z rastjo življenjskih stroškov od leta 2003 pa do dneva, ko smo leta 2015 podali predlog," pravi predsednik Odvetniške zbornice Roman Završek. Foto: Bojan Puhek Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek pojasnjuje, da so ministrici predlagali dvig odvetniške točke izključno na podlagi indeksa statističnega urada o rasti življenjskih stroškov. "Dejansko ne zahtevamo ničesar več, zgolj uskladitev odvetniške točke z rastjo življenjskih stroškov od leta 2003 pa do dneva, ko smo leta 2015 podali predlog," je dejal Završek.

Namesto odvetniških tarif urne postavke svetovanja

Ker ima veliko odvetnikov, predvsem tistih s stalnimi strankami, dogovorjene urne postavke svetovanja, ki niso vezane na višino odvetniške točke, se njihovi prihodki ne bodo bistveno zvišali.

Se bo pa nekoliko poznalo manjšim odvetnikom, ki svoje storitve obračunavajo zgolj po zakonsko določeni odvetniški tarifi. Tudi sodišče bo strankam, ki bodo tožbe izgubile, naložilo 30 odstotkov višje plačilo stroškov sojenja.

Stranke, ki so se doslej na primer odločile za tožbo zaradi spora o motenju posesti, bodo morale za odvetniške storitve plačati 180 evrov, prej le 138 evrov. V spodnji tabeli smo nanizali nekaj konkretnih primerov:

Storitev Število točk Stari znesek (v EUR) Novi znesek (v EUR) Tožba v sporu zaradi razveze 160 73,44 105,60 Tožba v sporu zaradi motenja posesti 300 137,70 180 Predlog za vpis etažne lastnine 200 91,80 120 Zagovor delavca v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi 200 91,80 120

Odvetnik, ki je doslej za zastopanje v pravdnih postopkih pri vrednosti spora v višini 20 tisoč evrov prejel 275 evrov, bo po novi tarifi zaslužil 300 evrov. Storitev bo tako v tem primeru dražja za devet odstotkov.