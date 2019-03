Odstopila predsednice Društva slovenskih pisateljev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladinska pisateljica, pesnica in pedagoginja Aksinja Kermauner je sporočila, da s 1. aprilom nepreklicno odstopa z mesta predsednice Društva slovenskih pisateljev (DSP), poroča spletno Delo. Kermaunerjeva je vodenje društva prevzela septembra lani, razlogi za odstop pa za zdaj niso znani.

Aksinja Kermauner je bila septembra lani za predsednico DSP izvoljena izmed skupno štirih kandidatov, volitve pa so potekale, ker je junija lani odstopil Ivo Svetina. Mandat predsednika DSP sicer traja tri leta.

Kermaunerjeva je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani doktorirala na oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. Dolga leta je delala na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Bila je dolgoletna predsednica sekcije za otroško in mladinsko književnost na DSP.

V svojem programu za mesto predsednice DSP je Kermaunerjeva med drugim omenila vizijo približevanja knjige in literature ljudem s posebnimi potrebami, ker na tem področju deluje že več kot 30 let, in demitizacijo pisateljskega poklica v smislu, da se pisateljskemu statusu vrne spoštovanje, da bodo avtorji lahko preživeli s tistim, kar napišejo. "Če narod nima literature, ki opozarja na vse, potem razpade," je po izvolitvi povedala za STA.