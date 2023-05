Odprli so razstavo o petkovih kolesarskih protestih

V Palači Cukrarna so nocoj odprli Veliko protestno razstavo: 105 petkov (Kolesarski protesti 2020–2022). Predstavljeni so različni razstavni predmeti in nekateri ključni trenutki s protestov. Kot je v nagovoru dejal eden od vidnejših petkovih protestnikov Jaša Jenull, bo Palača Cukrarna naslednja dva tedna "muzej upora in aktivnega državljanstva".

Kot je še povedal Jenull, so si petkovi protestnice in protestniki zastavili "ambiciozen cilj, preprečiti vzpon in diktaturo strahovlade Janeza Janše". "Potrebovali smo dve leti, 105 petkov opozarjanja, bodrenja, kritiziranja, argumentiranih, jasnih akcij in tudi poguma, da smo to končno dočakali 24. aprila 2022," je dodal.

Dober dan Ljubljana! 💚 Danes je #petek in mi smo spet tu. Zbrali smo se 106., da proslavimo vseh 105 petkov demokracije in aktivne civilne družbe. 😘#Champions pic.twitter.com/FhM2yXAjAc — Viljem 💚 #ZaKulturoDialoga (@Scanius) May 26, 2023

Dobro leto po tem se jim je zdelo primerno, da se vsi, ki so ustvarjali teh 105 petkov, srečajo in se spomnijo na težke čase in tudi lepe stvari, ki so se zgodile. "Kajti vsak petek, ko smo bili na ulici, tudi če nas je bilo pet ali deset, je bil zmaga zoper tiste, ki so si želeli, da bi obmolknili, da bi se pustili ustrahovati," je poudaril.

Boris A. Novak, ki se je udeležil številnih petkovih protestov in ki jim je, kot je dejal Jenull, "s svojo poezijo pomagal prebroditi te čase", je prebral pesem Svoboda je glagol, ki je postala himna protestnikov, zapele so članice ženskega pevskega zbora Kombinat, večer je sklenil nastop Janija Kovačiča.

Kot so zapisali pri Protestni ljudski skupščini, so dolgotrajnost, kreativnost ter iznajdljivost tega protestnega gibanja unikum ne samo v slovenski zgodovini, temveč tudi v mednarodnem prostoru. Zato so sprejeli pobude predstavnikov umetniške, zgodovinske in muzealske stroke ter v sodelovanju z referenčnimi muzeji in galerijami pripravili veliko pregledno razstavo.

Dodali so, da so proteste poleg množičnosti, raznolikosti vsebine, številnih govorov strokovnjakov in strokovnjakinj z različnih področij ter vztrajnosti zaznamovali predvsem tudi umetniški pristopi in razvoj protestniške kulture. Ta se je odražala v kreativnih sloganih, transparentih, lutkah iz papirja in kartona, okrašenih kolesih, svetlobnih inštalacijah, poeziji, glasbi in humorju.

Petkovih protestov so se udeleževali tudi nekateri aktivni in že upokojeni znani obrazi slovenske politike. Foto: Bojan Puhek

Na razstavi so v treh nadstropjih Palače Cukrarna predstavljeni najbolj legendarni eksponati in lutke, domiselni transparenti, inovativne rešitve, gverilske akcije, protestne pesmi in nekateri ključni trenutki s protestov.

Ob razstavi je pri založbi ZRC SAZU izšla spremljevalna knjiga, ki predstavlja kronološki pregled 105 tednov petkovega protestniškega gibanja, pojasnjuje kontekst časa in kraja, odpira razmišljanja različnih avtorjev o protestniškem gibanju ter slikovno prikazuje utrinke z vseh posameznih protestov. Knjiga na več kot 300 straneh prinaša več kot 450 fotografij priznanih fotografov in je najbolj nazoren, celosten in poglobljen uvid v več kot dveletno protestno gibanje, so zapisali pri Protestni ljudski skupščini.

Razstava v Palači Cukrarna bo na ogled do 11. junija.