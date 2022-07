Odločitev, ki mladim lahko spremeni življenje #foto

Program MEPI se izvaja v številnih nevladnih organizacijah, mladinskih centrih, osnovnih in srednjih šolah, vzgojno-izobraževalnih zavodih, mladinskih domovih in podjetjih.

Program MEPI se izvaja v številnih nevladnih organizacijah, mladinskih centrih, osnovnih in srednjih šolah, vzgojno-izobraževalnih zavodih, mladinskih domovih in podjetjih. Foto: Matjaž Pinter

"MEPI je bil zame najprej le hitra brezskrbna odločitev, nastala zaradi želje po izzivu in dobri družbi, a je skozi leta, vse izzive, spomine, vzpone in padce postal veliko več," je o svoji izkušnji v programu MEPI - Mednarodno priznanje za mlade povedala dijakinja Urška Ferlež. Je ena izmed 1.440 mladih, ki so v Sloveniji vključeni v program. Ta mladim omogoča, da se učijo neposredno iz svojih lastnih izkušenj, ob tem spoznavajo nove ljudi in sami sebe ter odkrivajo svoje želje in sposobnosti.

"MEPI je, kot sama rada rečem, nekaj, kar se vgradi v mlado osebo in postane notranji steber moči, ki ga nihče ne more vzeti, in ne nekaj, kar se naučiš in pozabiš, če tega ne uporabljaš," o celostnem programu osebnostnega razvoja za mlade od 14. do 24. leta pravi direktorica Zavoda MEPI Andreja Anžur Černič.

Slovenija se je v program vključila leta 1997 prek organizacije British Council, ko je v okviru Šolskega centra Velenje potekal pilotski projekt izvajanja programa. Foto: Tine Fajfar

Kaj je MEPI?



Mednarodni program MEPI je pred več kot 60 leti zasnoval princ Filip, mož britanske kraljice Elizabete II. in vojvoda Edinburški. Skupaj z nemškim pedagogom Kurtom Hahnom in vodjo prve uspešne odprave na Mount Everest, lordom Huntom, so oblikovali program, ki mlade spodbuja k odkrivanju, razvijanju in uresničevanju svojih potencialov.



MEPI je v svojem bistvu program, ki temelji na osebni izkušnji (izkustveno učenje), netekmovalnosti, a hkrati zavestnem spremljanju napredka in uresničevanja zastavljenih osebnih ciljev. S pomočjo programa posamezniki razvijajo kompetence, ki jih formalno izobraževanje pogosto pušča ob strani, to so komunikacija, voditeljstvo, proaktivnost, premagovanje ovir, reševanje konfliktov, samoiniciativnost, prožnost, sodelovanje in timsko delo.



Udeleženci se skozi program srečajo z izzivi na štirih različnih področjih - prostovoljno delo, veščine, rekreativni šport in pustolovske odprave. Na zlati stopnji je dodano področje Projekt neznani prijatelj (PNP).



MEPI - izkušnja, ki ti je nihče ne more vzeti

"MEPI je program, ki mlade opremi za življenje. Ob tem, ko se zabavaš, odkriješ, da je v tebi več, kot si misliš, kar je tudi krovni slogan programa. MEPI mladim ponuja praktično izkušnjo, preizkušanje svojih meja, odkrivanje neznanega, predvsem pa to, da najdejo področje, ki jih veseli, da pridobijo nove izkušnje, nova znanja, nove prijatelje ter samozaupanje in občutek, da bodo, če se za nekaj odločijo, to tudi dosegli," je še povedala direktorica zavoda MEPI.

Foto: Rožle Bregar

"Ko si želim ostati v coni udobja in me je strah, se zavestno odločim te občutke premagati"

Ena izmed tistih, ki je okusila, kako ti program MEPI lahko spremeni življenje, je Špela Ravnikar, prejemnica zlatega mednarodnega priznanja, ki z zavodom sodeluje že sedem let. Je ena mlajših ambasadork programa, ki zdaj svoje izkušnje in znanje prenaša na mlajše generacije.

"Mednarodno priznanje za mlade mi je dalo vsa potrebna orodja ter me pripravilo na boj in odkrivanja - da iščem, vse dokler ne najdem. Skozi program sem postala močnejša, bolj vztrajna in samozavestna. Prav zato vem, da mi bo uspelo vse tisto, kar si bom zadala. Še vedno pridejo trenutki, ko si želim ostati v coni udobja, si ne želim sprejeti izziva, mi je neprijetno in me je celo strah. Ponosna sem, da se ob takih trenutkih zdaj lahko zavestno odločim te občutke premagati," je povedala Ravnikarjeva.

Foto: Mepi

Brezskrbna odločitev, ki je kmalu postala veliko več

Trenutno je v program vključenih 1.440 mladih iz vse Slovenije. Med njimi je tudi dijakinja Urška Ferlež, ki pravi, da je bil MEPI zanjo hitra, brezskrbna odločitev, ki je nastala zaradi želje po izzivu in dobri družbi, a je skozi leta, izzive, spomine, vzpone in padce postal veliko več. "MEPI mi predstavlja tisti opomin, ki me vedno znova spomni na to, kaj vse zmorem in kako 'bedno' bi bilo preprosto obupati. Ker kaj je lahko lepšega kot po težkem vzponu pogledati razgled ali pa po napornem učenju opraviti izpit? Najbolj obupne poti nam prinesejo največ in tega nas uči naš MEPI," je prepričana Urška.

Program MEPI - Mednarodno priznanje za mlade je namenjen vsem mladim med 14. in 25. letom starosti. Foto: Tine Fajfar

Mladi v svojih pričevanjih o programu MEPI poudarjajo, da jim je izkušnja prinesla nova poznanstva in spoznanja ter da nikoli ni prepozno, da se pridružiš skupnosti MEPI. Tako se je recimo Klemen Rozman programu pridružil šele na fakulteti. "Ta odločitev se je izkazala za eno izmed boljših, saj sem v naslednjih letih skozi tabore in različne tečaje spoznal ogromno izjemnih ljudi. Na začetku me je pritegnila predvsem ideja končne odprave, nov cilj, ki se mi je takrat zdel nedosegljiv. Nato pa smo z ekipo skupinsko napredovali, od posameznih segmentov do prve poskusne odprave po Jelovici, kjer smo ugotovili, da je navigacija večji izziv kot kondicija. MEPI mi je dal tudi dodaten zagon in nove izzive, kar me je skupaj z ekipo popeljalo na zabavne dogodivščine in na koncu na zaključno odpravo v Retezat," je svoja MEPI-doživetja, o katerih bi verjetno lahko napisal kar knjigo, opisal Klemen.