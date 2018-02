Več tisoč odjemalcev brez elektrike, sneg podiral drevesa

Zaradi obilne snežne pošiljke so se ponoči po vsej državi podrla številna drevesa, ki so ovirala promet in ogrožala hiše. Delavci dežurnih služb so bili vso noč na terenu, polne roke dela so imeli tudi elektrodelavci. Največ gospodinjstev je brez elektrike na območju Elektra Primorska.

Zaradi snega prihaja do težav pri oskrbi z električno energijo. Foto: Bojan Puhek

Zaradi sneženja prihaja do težav tudi pri dobavi električne energije. Dežurni delavci elektropodjetij so na terenu in se trudijo težave čim prej odpraviti. Na območju Elektra Primorska je trenutno brez električne energije 1.829 odjemalcev, največ na območju Ilirske Bistrice, Kozine in nekaj tudi na Sežanskem.

Brez elektrike tudi v Kočevju, na Dolenjskem in Koroškem

Težave imajo tudi na območju Cerknega in Idrije ter na Bovškem, so sporočili iz Elektra Primorska. Na Goriškem so brez električne energije odjemalci na območju Čepovana in Lokovca. Brez elektrike je trenutno tudi 3.445 odjemalcev Elektra Ljubljana, predvsem na območju Kočevja.

Oskrba z električno energijo je bila dopoldne prekinjena tudi v Jurni vasi v občini Novo mesto, a so napako že odpravili. Medtem grozi nevarnost, da se bodo pretrgali kabli nad Kettejevim drevoredom v Novem mestu, saj se je nanje podrlo drevo, sporoča uprava za zaščito in reševanje.

Na električne vodnike je dopoldne padel vrh smreke tudi v naselju Velike Lipljene v občini Grosuplje, zaradi česar se je poškodoval električni drog. Oskrba je bila ponoči in danes dopoldne med drugim prekinjena v Brestanici, na Dovškem in Senovem v občini Krško ter v Vinici in okoliških vaseh v občini Črnomelj, a so dežurni delavci napake že odpravili.

Še vedno pa odpravljajo napake na daljnovodu na območju Podgorske ceste, Grajske vasi in Starega trga v občini Slovenj Gradec, kjer je do prekinitve dobave prišlo okoli 5. ure zjutraj. Ob 3.20 je zaradi obilnega sneženja prišlo do izpada električne energije tudi na več lokacijah na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Drevo padlo na osebno vozilo, poškodovanih ni bilo

Okoli pol pete ure je na cesti med Ribnico in Pivko drevo padlo čez cesto in na osebno vozilo. Poškodovanih ni bilo. Podrto drevo, ki se je naslonilo na osebno vozilo, so gasilci odstranili tudi v ulici Kneza Koclja v Ljubljani.

S ceste Hotič–Jesenje v občini Litija so nekaj pred četrto uro zjutraj gasilci odstranili kar 15 podrtih dreves ter očistili cestišče, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

O večjem številu podrtih drevesih, ki so padla na cestišče in ovirala promet, poročajo tudi iz občin Sevnica, Krško, Brežice, Bohinj, Kranj, Velike Lašče, Ljubljana, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Črnomelj, Škocjan, Metlika, Žužemberk, Trebnje, Novo mesto, Mirna, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Pivka, Trbovlje, Ilirska Bistrica, Hrpelje – Kozina, Majšperk, Dravograd, Prevalje in Kidričevo. Poškodovana drevesa so odstranili dežurni gasilci in delavci cestnih podjetij.