Bo odbor za zdravstvo sprejel predlog novele zakona o zdravniški službi?

Predlog novele zakona o zdravniški službi se od nedavno sprejetega vladnega odloka, za katerega v zdravniškem sindikatu Fides menijo, da je neustaven in nezakonit, bistveno ne razlikuje. V predlogu so dodatno opredeljene ranljive skupine, ki jih v odloku vlada ni taksativno naštela. Nabor storitev, ki se morajo izvajati v času zdravniške stavke, pa v predlogu novele ostaja enak kot v odloku, je prejšnji teden pojasnila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Poudarja, da je treba še posebej poskrbeti za ogrožene skupine prebivalstva

Predlog novele po navedbah vlade poudarja, da je treba še posebej poskrbeti za ogrožene skupine prebivalstva – na primer otroke, starejše osebe, invalide, osebe z duševno motnjo, ki jim omejevanje zdravstvenih storitev v času stavke še izdatneje ogroža zdravje in varnost.

Tudi opustitev napotitev pacientov na zdravljenje bi lahko v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Enako velja za nemoteno in kontinuirano opravljanje triažnih pregledov, saj le na podlagi teh zdravnik lahko ugotovi zdravstveno stanje osebe, razumen čas za izvedbo zdravstvene storitve in opredeli ustrezno stopnjo nujnosti zdravstvene obravnave.

Stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki se je začela 15. januarja, traja 11. tednov in je že pred časom postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Sindikat zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov.