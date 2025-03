Po predlogu novega odloka o strategiji upravljanja naložb države bi nova strategija dodatno opredelila posebno obravnavo invalidskih podjetij v neposredni ali posredni državni lasti. Ta bi ostala uvrščena med portfeljske naložbe, a bi se jih upravljalo na način, kot da gre za strateške naložbe. V novi strategiji bi med drugim tudi naložbo v Farme Ihan zaradi njenega pomena za državno prehransko varnost opredelili kot strateško naložbo.

Fiskalno pravilo je pobuda evropskih voditeljev iz leta 2011, s katero so želeli omejiti zadolževanje držav in poglabljanje takratne dolžniške krize v evrskem območju. Določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja ali pa v presežku, kar je Slovenija leta 2013 zapisala v ustavo, leta 2015 pa je DZ sprejel tudi izvedbeni zakon.

Zdaj je vlada pripravila predlog novega zakona, s katerim se bo po prenovi fiskalnih pravil na ravni EU poenotilo pravne podlage za vodenje fiskalne politike na nacionalni in evropski ravni. Fiskalno pravilo bo določeno z omejitvijo rasti očiščenih izdatkov, vlada pa bo srednjeročni fiskalni načrt pripravljala za štiri leta.