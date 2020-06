Od danes omejitev zbiranja do 50 ljudi, do 500 z dovoljenjem NIJZ

Od danes je na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 50 ljudi. Izjema so prireditve za do 500 ljudi z dovoljenjem NIJZ, kjer bodo organizatorji lahko zagotovili varnostno razdaljo med obiskovalci. Izvajanje odloka bo lahko nadzorovala tudi policija v okviru svojih pristojnosti, so sporočili po ponedeljkovi dopisni seji vlade.