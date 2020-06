Pred poslanci že predlog obveznega cepljenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za pravne osebe, ki bi kršile te določbe – torej javni zdravstveni zavodi, socialnovarstveni zavodi, vrtci, šole in fakultete – predlagajo globo od 400 do 40 tisoč evrov.

Za pravne osebe, ki bi kršile te določbe – torej javni zdravstveni zavodi, socialnovarstveni zavodi, vrtci, šole in fakultete – predlagajo globo od 400 do 40 tisoč evrov. Foto: Reuters

Po predlogu zakona, pod katerega se je podpisalo 38 poslancev s prvopodpisanim Branislavom Rajićem (SMC), bi morali zaposleni v javni zdravstveni mreži ali javnih socialnovarstvenih zavodih biti cepljeni proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, oslovskem kašlju in hepatitisu B, sicer ne bi smeli opravljati dela z bolniki. Izjeme bi bile v primeru, če za opustitev cepljenja obstajajo utemeljeni medicinski razlogi, piše STA.

Prav tako bi morali redno opravljati cepljenje proti sezonski gripi. Stroške cepljenja bi kril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predlagajo tudi, da bi se zavrnila vključitev necepljenega otroka v javni ali javnofinancirani vrtec, če za opustitev cepljenja ne bi obstajali utemeljeni medicinski razlogi. O teh utemeljenih medicinskih razlogih bi morala obstajati odločba.

Skupina poslancev predlaga tudi, da necepljenih otrok ne bi mogli vpisati v javne oz. javnofinancirane vrtce. Foto: Getty Images

Druga obvezna cepljenja tudi za kandidate za vpis v določene šole in fakultete

Obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, oslovskem kašlju in hepatitisu B bi morali opraviti tudi kandidati za vpis v šole in fakultete, ki usposabljajo in izobražujejo za delo v vzgoji, izobraževanju, zdravstvu ali socialnovarstvenih zavodih. Če tega cepljenja ne bi opravili, pri čemer ne bi imeli odločbe o medicinski utemeljenosti opustitve cepljenja, se ne bi mogli vpisati v šole oz. fakultete, poroča STA.

Za pravne osebe, ki bi kršile te določbe – torej javni zdravstveni zavodi, socialnovarstveni zavodi, vrtci, šole in fakultete – predlagajo globo od 400 do 40 tisoč evrov.

Predlagajo, da DZ novelo obravnava po skrajšanem postopku. Pod predlog novele se je podpisalo 38 poslancev iz koalicijskih SMC, SDS in DeSUS. Iz DeSUS svojega glasu ni prispeval Robert Polnar, še piše STA.