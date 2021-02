Obrtniki bi odpravili tudi testiranje zaposlenih

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so zadovoljni, da je vlada sledila pozivu ter s ponedeljkom odpravila obvezno testiranje strank na novi koronavirus v posameznih dejavnostih. Prejemajo pa vse več pozivov obrtnikov, podjetnikov in trgovcev, da se odpravi tudi testiranje zaposlenih, saj pri tem pričakujejo težave z organizacijo.

"Odločitev vlade, da se odpravi testiranje strank ali potrošnikov, pozdravljamo. Obenem pa pričakujemo, da bo vlada v celoti krila stroške testiranj zaposlenih v obrti in podjetništvu, kot nam je bilo obljubljeno minuli teden. Še vedno pa ostajata zaprti panogi gostinstva in turizma, zato si želimo, da se za ta segment gospodarstva sprejmejo posebni ukrepi pomoči," je dejal predsednik OZS Branko Meh, piše STA.

Vlada pripravlja poseben protokol

Vlada je prisluhnila tudi pobudi OZS, da bi za zaposlene v obrti in podjetništvu veljala podobna pravila kot za šolnike, namreč da se ne bi bilo treba tedensko testirati tistim, ki so že preboleli covid-19 ali so se cepili. Kljub vsemu pa se med člani porajajo dvomi o zanesljivosti hitrih testov, številni med njimi pa ne morejo pravočasno zagotoviti zdravstvenega osebja, ki bi izvedlo testiranje. V začetku tedna se namreč testirajo tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, po novem pa se bodo morali testirati še v vseh preostalih dejavnostih, tudi frizerji, posamezni serviserji in montažerji, pedikerji, manikerji in trgovci.

"Pritiski na zdravstveno osebje in vstopne točke za odvzem brisa bodo tako še večji. Zato se vrstijo pozivi obrtnikov, podjetnikov in trgovcev, da bi odpravili tudi testiranje zaposlenih s hitrimi testi. Seveda pa so vsi zaposleni še naprej pripravljeni upoštevati stroge zaščitne ukrepe, kot so uporaba mask in razkužil, saj si vnovičnega zapiranja dejavnosti nihče ne želi," so dodali.

Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Ajda Cuderman je sicer v četrtek po seji vlade pojasnila, da vlada pripravlja poseben protokol za zaposlene v trgovinskih in drugih dejavnostih, ki so sproščene, ki bo določil prioritetno obravnavo testiranja zaposlenih, država pa bo povrnila stroške. "To bo konkretizirano v nekaj dneh," je napovedala. S tem je odgovorila na vprašanje, kako bodo trgovci in drugi gospodarski subjekti lahko zagotovili pravočasno testiranje svojih zaposlenih.

Glede testiranja zaposlenih bo še naprej veljalo, da bodo določene dejavnosti lahko delovale brez pogojev negativnega testa za izvajalca. Izjeme bodo tu enake kot doslej, denimo bencinski servisi, pošte in lekarne, nekaj pa je novih. To so storitve ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na daljavo, priprava pijač in jedi za dostavo ter priprava in strežba jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oz. varovance, navaja STA.