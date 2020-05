Občasno bo deževalo, v sredo spet več sonca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo oblačno z občasnim dežjem. V sredo se bo postopno jasnilo, četrtek in petek pa bosta sončna, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Predvsem popoldne bodo mogoče tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Ponoči bodo še občasne padavine, ki bodo zjutraj oslabele. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj.

V sredo se bo spet zjasnilo

V sredo bo sprva precej oblačno, padavine bodo dopoldne ponehale, najpozneje na jugu. Popoldne se bo postopno zjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Veter bo proti večeru slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno. Veter bo postopno ponehal.