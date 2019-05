NSKS: Nov avstrijski zakon o socialni pomoči za manjšine pomeni poslabšanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), ena od krovnih organizacij koroških Slovencev, se je odzval na nov avstrijski zakon o socialni pomoči in opozoril, da zakon prinaša poslabšanje za narodne skupnosti, tudi za koroške Slovence. V zvezi s tem so v nedeljo pisali poslanskim skupinam v avstrijskem parlamentu, so sporočili iz NSKS.

Kot so opozorili v NSKS, nedavno sprejet avstrijski zakon o socialni pomoči predvideva, da dobijo socialno pomoč samo tisti, ki imajo zadostno znanje nemščine, ne glede na državljanstvo, to pa zadeva ne samo prosilce za azil ali druge tujce, temveč tudi pripadnike avstrijskih narodnih skupnosti, med katerimi so med drugim koroški Slovenci.

NSKS: Diskriminacija narodnih skupnosti ni v skladu z ustavo

"Znova se je pozabilo na obstoj avstrijskih narodnih skupnosti," so poudarili v NSKS. Dodali so, da je nesprejemljivo, da bi imeli na socialnem področju jeziki avstrijskih narodnih skupnosti slabši položaj kot nemški jezik: "Jeziki avstrijskih narodnih skupnosti so v Avstriji doma več stoletij, slovenski jezik na Koroškem več kot tisočletje. Zdaj naj bi veljalo, da bodo pripadniki narodnih skupnosti prejeli socialno pomoč samo, če bodo znali zadovoljivo nemški jezik."

"Tovrstna diskriminacija avstrijskih narodnih skupnosti po mnenju slovenskih krovnih organizacij ni v skladu z ustavo. Jeziki narodnih skupin, slovenščina, hrvaščina, madžarščina, češčina, slovaščina ter romanski jezik, morajo biti v zakonu o socialni pomoči izenačeni z nemščino," poudarjajo v NSKS in ob tem pozivajo avstrijski zvezni svet, da sprejme ustrezen popravek. Na pristojne oblasti avstrijske Koroške so naslovili tudi zahtevo, da bo v izvedbenem zakonu avstrijske Koroške slovenski jezik ustrezno obravnavan.

Znižanje socialne pomoči za tujce, ki slabše govorijo nemško in angleško

Avstrijski parlament je konec aprila potrdil zakonodajo o socialni pomoči, v skladu s katero se bo znižala pomoč za tujce, ki slabše govorijo nemško in angleško. Pomoč bodo v celoti prejemali tisti tujci, katerih znanje nemščine je na srednji ravni (raven B1) ali ki zelo dobro govorijo angleško (raven C1). Tisti, ki nemško in angleško govorijo slabše, bodo prejemali 65 odstotkov vrednosti socialne pomoči, kar za leto 2019 znaša približno 575 evrov.

Po podatkih avstrijskega statističnega urada je leta 2017 socialno pomoč prejemalo okoli 239 tisoč ljudi, od katerih jih polovica ni imela avstrijskega državljanstva. Približna tretjina prejemnikov pomoči so bili azilanti in prejemniki subsidiarne zaščite.