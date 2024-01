Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V SDS ne bodo podprli predloga novega energetskega zakona, v NSi pa predlagajo posvetovalni referendum. Kot so na današnji seji DZ poudarili v predstavitvi stališč poslanskih skupin, nikakor niso proti nizkoogljičnim virom energije, a morajo biti ukrepi razumni in ne na plečih ljudi. V koaliciji vztrajajo, da predlog vsebuje premišljene rešitve.

V NSi so danes vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu energetskega zakona, ki ga danes obravnava DZ. Kot je dejal poslanec Jernej Vrtovec, bi predlagane spremembe tako močno posegle v življenje ljudi, da morajo soodločati o njih. DZ bo pred nadaljevanjem zakonodajnega postopka moral tako najprej odločati o tem predlogu.

"Predlagane spremembe bodo zelo močno posegle v življenje ljudi, določale pa bodo tudi prihodnjo energetsko politiko Slovenije ter s tem močno vplivale na poslovanje energetskih družb, delovanje lokalnih skupnosti in gospodarstva," je danes v izjavi za medije v DZ v Ljubljani dejal Vrtovec.

Kljub napovedim predsednika vlade Roberta Goloba o spremembah zakonskih določil predlog še vedno predvideva prepoved ogrevanja na lesno biomaso in vgradnjo kotlov za ogrevanje na plin, je dejal. "Do danes ni bilo nobenih sprememb, te prav tako niso bile vidne skozi stališča poslanskih skupin. Predsednik vlade je v preteklosti rekel že marsikaj, tudi to, da se davki v državi ne bodo več dvigali, pa, kot vidimo 14 dni pozneje, je bilo vse drugače. Praznim obljubam na vrat na nos ne moremo verjeti," je dodal.

Vprašanje na posvetovalnem referendumu bi se glasilo: Ali ste za to, da državni zbor sprejme energetski zakon, ki v novogradnjah prepoveduje ogrevanje na zemeljski plin in lesno biomaso v strnjenih naseljih, v obstoječih stanovanjskih stavbah pa se takšno ogrevanje poskuša čim bolj omejiti?. Če s predlogom za posvetovalni referendum ne bodo uspešni, bodo začeli zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum, je napovedal Vrtovec.

V NSi bodo začeli zbirati tudi podpise pod peticijo, s katero želijo preveriti podporo državljanov temu predlogu.

Poteza NSi bi lahko predstavljala tudi opozicijsko orodje za zavlačevanje zakonodajnega postopka. Ta se lahko za predlog novega energetskega zakona namreč zaključi šele po tistem, ko se bo DZ izrekel o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Do glasovanja mora preteči 30 dni. O predlogu se poslanci izrečejo na redni seji, lahko pa je sklicana tudi izredna.

Državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen je referendumsko pobudo NSi označila kot popolnoma nerazumljivo. Kot je dejala na seji DZ, zakonski predlog vsebuje številne dobre rešitve, poteza NSi pa bo dodatno zavlekla zakonodajni postopek.

"Čeprav sva predsednik vlade in tudi jaz danes tukaj večkrat pojasnila, da se bo en stavek v enem odstavku od 12 odstavkov enega člena od 187 členov, ki jih ima ta zakon, med dopolnjevanjem umaknil. Upam, da bodo ljudje prepoznali ta blef," je dejala.

Kot je danes dejala Iva Dimic (NSi), v stranki ne morejo podpreti ukrepov, ki ljudem vsiljujejo nesmiselne prepovedi. "V tem zakonu je veliko prisile in zelo malo oziroma skoraj nič govora o alternativnih možnostih, kot so hidroelektrarne ter jedrska in geotermalna energija," je dejala. Foto: STA ,

Ob vladni predstavitvi zakonskega predloga je v delu javnosti in politike završalo ob določilih o prepovedi vgradnje plinskih kotlov za ogrevanje v novih stanovanjskih stavbah, omejitvah pri podeljevanju koncesij za distribucijo plina in prepovedi vgradnje peči na lesno biomaso kot primarnega vira ogrevanja v novih stanovanjskih stavbah v strnjenih naseljih, kakor jih bi na podlagi enotne metodologije določile občine.

Predsednik vlade Golob je v ponedeljek napovedal, da bo vlada predlagala umik določil glede naprav na lesno biomaso kot primarnega vira ogrevanja v novogradnjah v strnjenih naseljih. Določila glede zemeljskega plina pa naj bi v predlogu ostala.