NSi v predvolilnem programu o rešitvah za bolj pravično Slovenijo in višje plače

V NSi bodo na sobotni programski konferenci v Ljubljani, ki so jo naslovili Zdaj je čas, predstavili osnutek predvolilnega programa. Kot so pojasnili, so pripravili rešitve, kako Slovenijo narediti bolj pravično in kriminalce spraviti za zapahe, kako omogočiti višje plače za vse zaposlene in kako pospešiti dostop do zdravstvenih storitev.

Program, ki so ga pripravili pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami, je usmerjen v izzive, ki jih postavlja prihodnost. Med njimi so trije največji staranje prebivalstva, okorno poslovno okolje in previsok javni dolg, so za STA navedli v NSi.

Programske prednostne naloge temeljijo na treh ciljih - v NSi so namreč prepričani, da v prihodnjem štiriletnem mandatu potrebujemo pravično domovino, močno gospodarstvo in varno življenje.

Na sobotni programski konferenci bo zbrane najprej nagovoril v. d. predsednika NSi Matej Tonin, ki je vodenje stranke od Ljudmile Novak prevzel pred kratkim. Predstavil bo osnutek predvolilnega programa, sledilo pa bo omizje z gosti. Na njem pričakujejo predsednika Obrtne zbornice Slovenije Branka Meha, pravnika Mateja Avblja, specialista klinične mikrobiologije Alojza Ihana in izvršnega direktorja Kluba slovenskih podjetnikov Gorana Novkovića.

Končno besedilo programa bo pripravljeno v nekaj tednih

Osnutek programa bodo nato obravnavali tudi na internem letnem posvetu stranke, ki bo za javnost zaprt, in ga morebiti dopolnili. Na posvetu bo sodelovalo več sto ljudi, ki so jih povabili na konferenco, med njimi so člani sveta stranke, strokovnih odborov in predstavniki regijskih odborov.

Kot so za STA pojasnili v stranki, bodo v nekaj tednih po tej razpravi oblikovali končno besedilo volilnega programa. Prednostne naloge, ki jih bodo iz programa povzeli v nekaj točkah, bodo predstavljale tudi temelj za morebitno povolilno strankarsko povezovanje, ne glede na to, ali bodo vstopili v vladno koalicijo, so dodali.