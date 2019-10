NPU na sedmih hišnih preiskavah zaradi goljufije pri porabi evropskih sredstev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovanega urada (NPU) opravljajo sedem hišnih preiskav na področju Celja in Ljubljane, zaradi suma goljufije pri uporabi evropskih sredstev. Predkazenski postopek organi pregona vodijo zoper dve osebi, ki naj bi si preko javnega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobili okoli 300 tisoč evrov premoženjske koristi.

Kot so sporočili iz Generalne policijske uprave, preiskovalci NPU na podlagi odredbe celjskega sodišča opravljajo sedem hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov na območju Celja in Ljubljane, na katerih iščejo dokaze o sumu storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije.

Pod vodstvom Okrožnega državnega tožilstva v Celju trenutno poteka predkazenski postopek zoper dve fizični osebi, ki naj bi sodelovale na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s področja socialne aktivacije. Osumljeni osebi naj bi si na škodo proračuna Evropske unije in proračuna Slovenije že pridobili okoli 300 tisoč premoženjske koristi gospodarski družbi iz Celja, dodatnih 150 tisoč evrov premoženjske koristi pa je ostalo pri poskusu.

Odvzemi prostosti in pridržanja niso predvidena.