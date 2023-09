Novosti, ki jih bo uvedlo ministrstvo za zdravje

Predstavniki ministrstva za zdravje so na novinarski konferenci javnosti popoldne predstavili usmeritve zdravstvene politike za leti 2024 in 2025. V dokumentu med drugim predvidevajo uvajanje plačevanja po kakovosti, povečanje ekip ambulant družinske medicine in ukinitev napotnic stopnje nujnosti zelo hitro.

Ministrstvo v smernicah, pod katere je podpisan državni sekretar Marjan Pintar, poudarja, da te naslavljajo področja oziroma prednostne naloge na področju zdravstva, s katerimi bodo v naslednjih dveh letih zagotovili stabilnost zdravstvenega sistema, povečali dostopnost do zdravstvenih storitev, izboljšali izide zdravljenja preko izmenjave dobrih praks med zdravstvenimi izvajalci in zagotavljanja razvoja in optimizacije organizacije dela in procesov ter zmanjševali izkazane neenakosti med prebivalci na ravni države in posameznih regij.

Ključni cilj je boljša dostopnost do zdravstvenih storitev

"Ministrstvo za zdravje mora do konca avgusta podati usmeritve zdravstvene politike za naslednje leto. Usmeritve so namenjene pripravi splošnega dogovora, predstavniki pa so dejali, da v dokumentu niso vsi ukrepi, ki jih nameravajo sprejeti na ministrstvu. Ustanovili smo interno delovno skupino, usmeritve pa grupirali po petih področjih," so povedali na konferenci.

Ključni cilj, ki ga želijo doseči, je časovna dostopnost do zdravstvenih storitev. "Osredotočili smo se na dobre podatkovne osnove. Po analizah smo ugotovili, da ti podatki niso jasni, da velikokrat prihaja do prekrivanj. Želimo zmanjšati število stopenj nujnosti. Izbrisali bi neveljavne napotnice," so navedli.

Usmeritve predvidevajo zmanjšanje števila stopenj nujnosti napotnic na tri – nujno, hitro in redno –, pri čemer bi morale biti storitve s stopnjo nujnosti hitro po novem izvedene v mesecu dni.

Predvidena je tudi digitalizacija delovnih nalogov in nalogov za fizioterapijo, ki bi bila potrebna le za prvo napotitev, glede vseh nadaljnjih obravnav pa bi nato presojala napotna služba.

Izboljšati učinkovitost in motivacijo zaposlenih

Izboljšati želijo učinkovitost zdravstvene oskrbe in motivacijo zaposlenih. Dokument med drugim do 1. junija prihodnje leto predvideva pripravo časovnega načrta prenove ambulant družinske medicine. "Prenova ambulant družinske medicine je ključna. V večji meri bi radi zagotovili timsko delo. S tem se celovita obravnava pacienta lahko izvaja učinkovitejše. Ekipo posamezne ambulante bi po novem sestavljali specialist družinske medicine, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, za polovični delovni čas pa tudi administrativno-tehnični delavec. Ob prenovi ekip družinskih ambulant usmeritve predvidevajo novo standardno število glavarinskih količnikov na tim.

Ključna je tudi prenova obračunskih modelov. "Kar na nekaj področjih so zastareli. Ne spodbujajo optimalne zdravstvene obravnave. Modeli se prenavljajo stalno. Postopek prenove gre zelo počasi, zato želimo, da se prenova modelov zaključi do konca naslednjega leta," so predstavili predstavniki.

Zadnja usmeritev je na področju ozaveščenosti na področju samotriaže pacientov. Tam bo tudi platforma, ki bo podkrepljena s strokovnimi smernicami. "Opolnomočiti želimo državljanke in državljane. To je nova storitev, ki vodi do boljše zdravstvene pismenosti," so še dejali.

Poleg časovne dostopnosti so izpostavili tudi krajevno in finančno dostopnost ter kvaliteto dostopnosti.