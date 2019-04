Novogoriški kriminalisti razkrinkali preprodajalca heroina

Novogoriški kriminalisti so uspešno razkrinkali početje 33-letnega Bolgara, ki je na območju Nove Gorice odvisnikom preprodajal heroin. Zalotili so ga z roko v marmeladi oz. z mamilom v rokah, v hišni preiskavi pa odkrili še pripomočke za preprodajo. Preiskovalna sodnica je zanj odredila pripor, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Kriminalisti so v četrtek v popoldanskih urah na kolesarski stezi med Novo Gorico in Šempetrom pri Gorici pri prodaji prepovedanih drog zalotili 33-letnika. Zasegli so mu manjšo količino oz. dva zavitka heroina in mu odvzeli prostost.

Na podlagi sodne odredbe so pri osumljenemu naslednjega dne opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli predmete, ki jih je osumljeni uporabljal pri izvrševanju kaznivih dejanj. V poznejši preiskavi pa so še ugotovili, da je osumljenec ravno na tej lokaciji heroin preprodajal že več mesecev, in sicer tako slovenskim kot tujim odvisnikom.

Osumljenca, ki začasno biva na območju Nove Gorice, so v soboto s kazensko ovadbo zaradi suma štirih kaznivih dejanj neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami privedli k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je zanj odredila pripor.

Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do 10 let.