Novi rezultati: toliko novih okužb so potrdili včeraj

V Sloveniji so včeraj opravili več kot 40 tisoč hitrih in PCR testov na covid-19, ob tem pa potrdili 61 okužb.

Včeraj so tako v Sloveniji opravili 1.733 testov PCR in 38.643 hitrih antigenskih testov na covid-19. Potrdili so 61 okužb, število aktivnih primerov pa trenutno znaša 746.

Od lanskega marca so opravili že 1,3 milijona testov PCR in 4,2 hitrih antigenskih testov. Vseh potrjenih primerov do danes je bilo 258.169. Med temi je bilo nekoliko več žensk (136.777) kot moških (121.864).

Z dvema odmerkoma se je do danes cepilo že 766.161 Slovencev oziroma Slovenk, z enim pa 871.536.