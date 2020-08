Novi podatki o številu okuženih; okužbe tudi na onkološkem inštitutu

V Sloveniji so v nedeljo ob 588 opravljenih testiranjih potrdili 18 novih okužb z novim koronavirusom. To je 13 manj kot v soboto, ko so ob 769 opravljenih testiranjih odkrili 31 novih okužb. Med drugim so nove okužbe potrdili na onkološkem inštitutu in v kranjski porodnišnici.

V Sloveniji je bil včeraj hospitaliziran en nov bolnik z boleznijo covid-19. Na zdravljenju v bolnišnici je skupno 25 bolnikov, trije se zdravijo na intenzivni negi, umrl ni nihče. Med občinami je po številu potrjenih okužb na prvem mestu Ljubljana.

Trenutno je aktivnih 454 primerov okužbe v Sloveniji, zaradi koronavirusne bolezni je do zdaj umrlo 133 ljudi.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 30. 8. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 588

- Št. pozitivnih: 18

- Št. hospitaliziranih: 25

- Št. oseb na intenzivni negi: 3

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0

- Število umrlih: 0

Največ okužb, in sicer šest, so v nedeljo potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, štiri okužbe so potrdili med starimi od 45 do 54 let.

Med občinami pa je po številu potrjenih okužb na prvem mestu Ljubljana z osmimi novoodkritimi okužbami, štiri okužbe so potrdili v občini Sevnica, dve v domžalski občini, po eno okužbo pa v občinah Ig, Sežana, Brežice in Hoče - Slivnica.

Na onkološkem inštitutu trije okuženi

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so v minulem tednu okužbo z novim koronavirusom potrdili pri treh zaposlenih. Nobena med njimi ne opravlja dela z bolniki, so navedli na spletni strani. Obravnava bolnikov na inštitutu po njihovih zagotovilih poteka nemoteno.

O dveh okužbah so na spletnih straneh ljubljanskega onkološkega inštituta poročali v soboto, ko so pojasnili, da osebi ne delata v kliničnem okolju in ne opravljata dela z bolniki. Tedaj so navedli, da so brise odvzeli 20 sodelavcem, ki so bili v stiku z okuženima, a so bili vsi testi negativni.

V nedeljskem obvestilu na spletni strani pa so sporočili, da so potrdili še tretjo okužbo med zaposlenimi, in sicer pri osebi, ki je del vodilnega zdravstvenega osebja in ne opravlja dela z bolniki.

Obenem so pojasnili, da so na inštitutu sprejeli vse potrebne ukrepe za zamejitev širjenja okužbe, vključili so tudi pristojno epidemiološko službo NIJZ.

S koronavirusom je okužena zaposlena v kranjski porodnišnici

Pri eni od zaposlenih v porodnem bloku kranjske porodnišnice so v soboto potrdili okužbo z novim koronavirusom, je objavila kranjska porodnišnica na svoji spletni strani. Vsem, ki so bili v stiku z okuženo, so vzeli brise, vsi testi so bili negativni. Okužena je v samoizolaciji, njeni tesnejši stiki v službi pa v karanteni.

V kranjski porodnišnici navajajo, da se je zaposlena okužila v domačem okolju. Ob tem nima nobenega od znakov ali simptomov okužbe z novim koronavirusom. Ves čas dela z bolniki je uporabljala predvideno in ustrezno zaščitno opremo, poroča STA.

Po potrjeni okužbi so izdelali epidemiološko oceno možnosti prenosa okužbe, ki kaže, da je verjetnost prenosa okužbe na porodnice in novorojenčke majhna. Iz obstoječe svetovne literature je razvidno, da novorojenčki niso ogrožena skupina za pojav obolenja covid-19. V svetovnem merilu so opisani le posamezni primeri obolenj pri novorojenčkih, ki pa so imeli večinoma prisotna druga spremljajoča obolenja, so navedli.

Iz preventivnih razlogov zamejevanja širjenja obolenja so v bolnišnici reorganizirali delovne procese in ločili bivalne prostore že hospitaliziranih porodnic od bivalnih namestitev nosečnic in porodnic, ki šele prihajajo v bolnišnico.

Dodali so, da bodo skrbno spremljali epidemiološko situacijo. Po potrebi bodo izvedli dodatna preventivna testiranja tudi pri širšem krogu preostalih zaposlenih v bolnišnici.

Za vse tiste, ki so bili v preteklih dneh v bolnišnici hospitalizirani, na pregledih ali obisku in jih območna epidemiološka služba ni poklicala, pričakujejo, da prenos na podlagi omenjene okužbe ni bil mogoč.

Ob tem v bolnišnici vsem svetujejo, naj bodo pozorni na znake, kot so povišana telesna temperatura, kašelj, bolečine v grlu, in naj se v primeru težav posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom.

Bolnišnica je do preklica za obiske zaprta. Dovoljeno je le spremstvo partnerja, izključno za čas poroda.