Nove podrobnosti o dogajanju pred smrtjo Gašperja Tiča

Sodna izvedenca Jože Balažic in Gregor Haring sta danes pričala o poškodbah na žrtvi ter o krvnih sledeh, najdenih na kraju dogodka. Balažic je sodnemu senatu pojasnil, da je imela žrtev 17 vbodnih in obrambnih ran, usodni zanj pa sta bili vbodni rani, ki sta poškodovali pljuča in vranico. Krvavitev iz teh dveh organov je v nekaj minutah povzročila smrt, je pojasnil Balažic.

Glede na poškodbe, njihovo lociranost na telesu in obliko je po besedah Balažica mogoče sklepati, da je šlo za "dinamični dogodek dveh akterjev", ki je trajal nekaj časa. Po oceni izvedenca je vse dogajanje trajalo do pol ure, a ne manj kot 10 do 15 minut, zadnje vbodne rane pa je žrtev prejela, ko je bila že v šoku zaradi krvavitve. Rane so bile po opisu izvedenca na zgornjem delu trupa, nekatere je opisal kot "zgrešene zadetke", obrambne poškodbe pa je Balažic našel na dlaneh in rokah žrtve.

Toksikološka analiza je po besedah Balažica pokazala prisotnost alkohola in kokaina v telesu žrtve.

Iz kuhinje v spalnico

Izvedenec Haring je analiziral krvne sledi v stanovanju, kjer je umrl Tič. Po njegovih ugotovitvah se je vse dogajanje, ki je vodilo v smrt igralca, začelo v kuhinji in se prek jedilnice preselilo v spalnico, tam je žrtev obležala. Tudi po mnenju Haringa je dogajanje trajalo več kot pet ali 10 minut.

Cakićev zagovornik Gorazd Fišer je prepričan, da se je vse dogajanje odvijalo bistveno hitreje, okoli dve minuti. Zato je predlagal, naj izvedenec izračuna, koliko krvi je bilo kje na tleh. Balažic je sicer že danes na vprašanje sodnika Cirila Keršmanca pojasnil, da je krvavitev iz pljuč in vranice gotovo trajala dlje.

Haring je bil tudi dežurni zdravnik za potrebe mrliškoogledne službe na dan smrti Gašperja Tiča, zato je bil skupaj s policijo tudi na kraju dogodka. Opravili so tudi telesni pregled obdolženca in pri tem niso našli poškodb, je povedal.

Sojenje se bo nadaljevalo v petek, ko bosta pričala izvedenca psihiatrične stroke. Tožilstvo Cakiću očita uboj igralca v stanju zmanjšane prištevnosti 18. junija lani v Ljubljani.