Nove podrobnosti v primeru moškega, ki je z bencinom polil partnerko

V petek so policisti prijeli 47-letnega partnerja, ki ga sumijo, da je z bencinom polil partnerko in jo zažgal. Motiv je bil po poročanju policije maščevanje, 47-letnik pa je osumljen poskusa umora.

Dogodek se je zgodil v četrtek popoldan, ko so bili policisti obveščeni, da je sin na dvorišču našel mamo, ki jo je neznanec polil z bencinom in zažgal. 44-letnica je imela hude opekline in so jo takoj prepeljali v UKC Ljubljana, kjer je njeno življenje še vedno ogroženo.

Kasneje so policisti kot glavnega osumljenca začeli iskati njenega 47-letnega partnerja, ki je pobegnil, našli pa so ga v petek v Mali Račni. Pri prijetju se ni upiral, trenutno pa je v priporu.

Danes je bil osumljenec zaslišan pri preiskovalni sodnici, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil. Po njihovih prvotnih ugotovitvah je osumljenec po prepiru z vnetljivo tekočino polil partnerko in jo zažgal. Motiv za dejanje naj bi bilo maščevanje.