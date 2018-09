Nova zvijača goljufov, tokrat prek pošte

Dve podjetji z območja Gorenjske sta v sredo prek izvajalca poštnih storitev sprejeli priporočeno pošiljko z odkupnino v vrednosti približno 60 evrov. Na ovojnici je bil poleg podatkov podjetja tudi napis "Strogo zaupno", kot pošiljatelj pa je bil naveden "Davčni in pravni inštitut EU", so sporočili s kranjske policijske uprave.

Obe podjetji sta znesek plačali, ker sta menili, da je pošiljatelj davčni organ in da je pošiljka v povezavi s poslovanjem podjetja. Ko so ovojnico odprli, so v njej našli dopis, v katerem se pošiljatelj zahvaljuje za naročilo "spletnega dosmrtnega dostopa do spletnega priročnika z vzorci pogodb". Podjetji te storitve nista naročili, dejanje pa sta zaradi suma goljufije naznanili policiji.

Spletna stran, ki je navedena v dopisu, sicer res obstaja, vendar podrobnejši pregled pokaže, da ne vsebuje nobenih informacij o lastništvu, je brez stikov ter ne izpolnjuje varnostnih zahtev glede varovanja zasebnosti.

Policisti zato prejemnikom poštnih pošiljk priporočajo, da vedno presodijo, ali bodo takoj plačali odkupnino za pošiljko. "Če je ne pričakujete, odložite morebiten prevzem pošiljke na poznejši čas in prej podrobno preverite pošiljatelja. Če ste to že storili, dejanje prijavite na najbližjo policijsko postajo," svetujejo.