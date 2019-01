Nova okrepitev v Šarčevem kabinetu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ideja, da naj bi z letom 2019 na ministrstvih delo začelo šest novih državnih sekretarjev, je tik pred prazniki padla v vodo. Zdaj se kot rešitev v sili povečuje kabinet predsednika vlade Marjana Šarca. Vse desne roke premierja Šarca so: Anja Kopač Mrak, Igor Mally, Roman Kirn, Vojmir Urlep, Damir Črnčec, Uroš Prikl, zadnja novoletna okrepitev pa je Peter Vilfan iz stranke DeSUS.

Petru Vilfanu na volitvah v državni zbor ni uspelo priti med poslance. Namesto visokega državnega uradnika na ministrstvu za šolstvo je nekdanji poslanec in športni komentator postal nova, že sedma desna roka predsednika vlade.

Vilfanu je bilo sicer v koalicijskih pogajanjih obljubljeno mesto državnega sekretarja za šport, so poročali v oddaji Planet Danes na Planetu. Delovno mesto na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so mu želeli zagotoviti z zakonom o vladi, ki ga je Šarec obesil kar na pleča svojih koalicijskih poslancev. A zakon ni imel zadostne podpore, Vilfanu pa je zdaj uspelo priti v Šarčev kabinet.

Cerar je imel ob sebi štiri državne sekretarje, Šarec jih ima sedem

Šarčev kabinet na Gregorčičevi se polni. Vodja njegovega kabineta je Janja Zorman Macura, znana tudi kot nadžupanja Kamnika, ki je ob Šarcu že vse od njegovih županskih dni. Poleg nje je Šarec za svojo mizo povabil še sedem sekretarjev. Prejšnji predsednik vlade Miro Cerar je imel sicer v svoji ožji ekipi le štiri sekretarje, največ do zdaj, sedem, pa Alenka Bratušek.

Najbolj je razburilo imenovanje Črnčeca

Najbolj je javnost razburilo imenovanje Damirja Črnčeca - tudi člani vlade so njegovo imenovanje težko pogoltnili. A prah se je polegel, odkar Črnčec ne objavlja več na Twitterju. Šarca je na primer spremljal na obisku pri nemški kanclerki Angeli Merkel. Tam pa je bil tudi Igor Mally, ki je v vrhu vlade sedel že pri Miru Cerarju. Na blejskem strateškem forumu je Šarca na prvem sprehodu po mednarodnem parketu spremljal sekretar Roman Kirn.

Po vladnih preprogah se sprehajajo tudi tisti, ki jim ni uspelo prestopiti parlamentarnega praga. Anja Kopač Mrak, nekdanja ministrica za delo in socialo v Cerarjevi vladi, pa Vojmir Urlep - nekdanji predsednik uprave Leka in Šarčeva desna roka v času koalicijskih pogajanj. Uroš Prikl iz kvote DeSUS, ki se je kljub dobro plačanemu stolčku v vladnem kabinetu neuspešno potegoval tudi za župana Maribora.