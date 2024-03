Noro odkritje pri Malem Lošinju

Mine do zdaj niso opazili, ker je bila vkopana v blatno morsko dno, so še sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave. Pojasnili so, da mine zaradi njenih lastnosti in lokacije, na kateri so jo našli, ne morejo uničiti na kraju, zato so pripravili načrt za njeno premestitev in uničenje.

Omejili bodo gibanje

Policija bo občane okoliških krajev še obvestila o dnevu odstranitve in uničenja mine, ki bo med drugim odvisen tudi od vremenskih razmer. Objavili bodo tudi vsa potrebna navodila za tamkajšnje prebivalce.

Kot so še pojasnili, obstaja možnost, da bodo v času odstranitve mine omejili gibanje v delu naselja Mali Lošinj, medtem ko se bo večina prebivalcev krajev v okolici na ta dan lahko gibala nemoteno.