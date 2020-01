NLB umaknila odškodninski tožbi zoper nekdanje vodilne

NLB je umaknila odškodninski tožbi, ki ju je vložila zoper nekdanje uprave. S tem se je odpovedala skoraj 11 milijonov evrov vrednima tožbama. V banki so dejali, da se postopki na sodišču vlečejo predolgo in da so stroški previsoki, je poročala TV Slovenije.

Tožbe je vložil nekdanji predsednik nadzornega sveta NLB Gorazd Podbevšek, ki je dejal, da so bile tožbe vložene v interesu NLB, poroča STA. "Narejene so bile finančna presoja, presoja ravnanj, kjer so bile zbrane najbolj eklatantne kršitve, in presoja s strani odvetniških družb, ki so ugotovile, da so verjetnosti za uspeh tožb več kot 50-odstotne," je povedal za televizijo in izrazil upanje, da so bile tožbe tudi umaknjene v interesu banke, še poroča STA.