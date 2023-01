NLB eden največjih partnerjev smučarskih disciplin v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Šport nas navdušuje in zbližuje. V trudu, požrtvovalnosti, uspehih in zmagoslavju športnikov, pa tudi v dostojanstvenem prenašanju porazov najdemo navdih, ki ga lahko nemalokdaj prenesemo tudi v poslovno okolje. Prav športna miselnost je namreč tista, ki jo na globalnem parketu potrebujeta tudi naše gospodarstvo in podjetništvo. NLB zato že desetletja ponosno podpira slovenski šport, več kot 20 let pa smo tudi ponosni podpornik alpskih disciplin.