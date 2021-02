Nijz: Ljubezen je v zraku in tudi korona

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ob današnjem dnevu zaljubljencev na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter poskrbel za prav hudomušno objavo. Ob prazniku Valentina so namreč opozorili, da kljub ljubezni ne smemo pozabiti, da smo še vedno sredi epidemije koronavirusa in da moramo letos praznovanje prilagoditi dobrim navadam.

Ljubezen je v zraku. In korona. Ohranimo dobre navade.❤️ pic.twitter.com/WDplRUqnN4 — NIJZ (@NIJZ_pr) February 14, 2021

Za valentinovo so značilna zlasti ljubezenska darila in voščila, pa tudi poljubljanje in objemanje. Kritiki mu pogosto očitajo, da gre za komercialni praznik, ki spodbuja potrošništvo in materializem. Vendar obdarovanje zaljubljencev in s tem tudi izražanje naklonjenost naj bi bilo po navedbah arheologov tudi v preteklosti pogosto. Včasih so podarjali vse od sadja do nakita, stari Grki pa so šli celo korak dlje, saj naj bi menda podarjali celo udomačene živali.

Ne pozabite na varnost

Prve povezave godu sv. Valentina z romantično ljubeznijo sicer segajo v Anglijo in Francijo 14. stoletja, kjer je bil 14. februar po izročilu dan, ko se "ptički ženijo". Najstarejše ohranjeno voščilo za valentinovo pa je iz začetka 15. stoletja. Za svojo ženo ga je leta 1415 sestavil vojvoda Orleanski, ki je bil tedaj zaprt v Londonu. Angleški izseljenci so izročilo valentinovega prinesli v Ameriko v 19. stoletju.

Ob sončnem prazniku pa zaljubljenci ne pozabite na upoštevanje epidemioloških ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa. Čeprav je za ta dan značilna bližina in medosebni stiki, pa letos poskrbite, da pri tem ne boste pretiravali. Naj bodo objemi in poljubi iskrivi, čuteči in navdihujoči, hkrati pa omejeni na ozek krog najdražjih. Da bo v zraku dolgo časa le ljubezen, ne več koronavirus.