Ni še konec: v soboto prihaja nova pošiljka snega

Zima še ni rekla zadnje. Danes se bo živo srebro ponekod povzpelo tudi do 15 stopinj Celzija, konec tedna pa nas spet čakajo nižje temperature in padavine. V soboto lahko pričakujemo novo pošiljko snega, ohladitev pa po napovedih ne bo kratkotrajna.

Dopoldne se je po nekaterih nižinah še zadrževala nizka oblačnost, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, nastajale bodo plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Najprej bo deževalo

Jutri se bo od zahoda pooblačilo. Čez dan bo večinoma zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu države bo občasno rahlo deževalo. Zvečer se bodo padavine okrepile in postopoma širile proti vzhodu. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 10 do 15, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija.

V soboto lahko pričakujemo novo pošiljko snega

V noči na petek bodo padavine zajele vso državo, meja sneženja bo med 800 in 1.200 metri nadmorske višine. V petek zjutraj bodo padavine oslabele in dopoldne večinoma ponehale. Popoldne se bo prehodno razjasnilo. V soboto bodo padavine od juga zajele vso Slovenijo. Hladilo se bo, meja sneženja se bo od severa postopno spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala burja, napovedujejo na Agenciji za okolje. Sneg bo najprej začel padati na severovzhodu Slovenije, nato še drugje po državi.

Nizke temperature bodo vztrajale še nekaj časa

Hladno vreme se bo nadaljevalo tudi v nedeljo in začetku prihodnjega tedna, je za STA povedal dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter. "V nedeljo bodo tudi najvišje temperature ostale večinoma pod lediščem. Tako bo zelo hladno za ta čas," je dodal. Ohladitev po njegovih besedah ne bo kratkotrajna. V drugi polovici prihodnjega tedna pa se bo ob sončnem vremenu segrelo do 5 stopinj.

Policija opozarja: Ne hitite z menjavo gum Policija opozarja voznike, da čeprav je pomlad že pred vrati, je zimska oprema še vedno priporočljiva, sploh glede na zadnje vremenske napovedi. Svetujejo, da ne hitite z menjavo zimskih pnevmatik, ki so sicer obvezne (le) do 15. marca. Če pa jih že boste zamenjali z letnimi, imejte v prtljažniku vsaj verige ali verigam enakovredne pripomočke, ki jih boste lahko hitro namestili ob morebitnem nenadnem poslabšanju voznih razmer. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč določa, da morajo imeti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah predpisano zimsko opremo ne le med 15. novembrom in 15. marcem, ampak je zimska oprema obvezna tudi v zimskih razmerah. Zimske razmere pa se štejejo v primeru, ko se sneg začne oprijemati tal, ko je cesta zasnežena, poledenela ali so na njej ledene ploskve.



Če vozilo v zimskih razmerah nima predpisane opreme, je globa za prekršek 40 evrov. Če se tako vozilo ustavi na cesti in ovira promet, ga mora voznik nemudoma odstraniti, poleg tega pa se kaznuje še z globo 500 evrov in 5 kazenskimi točkami.