Prihajata mraz in sneg do nižin

Danes bo pretežno oblačno, le v severovzhodnih krajih bo večji del dneva še delno jasno. Ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na vzhodu okoli 16 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno s padavinami, vmes bo tudi zagrmelo. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo ob močnejših padavinah ponekod v notranjosti Slovenije lahko spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Jutranje temperature bodo na severu malo nad 0, drugod od 6 do 11, popoldanske pa od 0 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

Četrtek sončen

V četrtek bo sprva večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne in zvečer se bo krepil jugozahodni veter, postopno se bo pooblačilo. V noči na petek bo prehodno deževalo, meja sneženja bo na okoli 700 metrov nadmorske višine. V petek se bo zjasnilo, zapihal bo severni veter.