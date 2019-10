Neznanec v Podbočju zažgal lesen most čez Krko

Neznanec je davi v naselju Brod v Podbočju v občini Krško z vnetljivo tekočino polil in zažgal lesen most čez reko Krko, ki je sicer zaprt za promet. Posredovali so gasilci, pogasili ožji trak gorečega vozišča v dolžini okoli 50 metrov in tudi goreče nosilne tramove, na spletni strani navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.

Ogenj so gasili gasilci iz prostovoljnih društev Krško, Podbočje in Malo Mraševo, ti so z mostu odstranili del desk, da so lahko pogasili goreče nosilne tramove. Most so pregledali tudi s termovizijsko kamero.

O dogodku, ki se je zgodil okoli 6.45 zjutraj, so bile obveščene pristojne službe, je še navedeno na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.