Neznanec ponoči znova poškodoval spomenik v središču prestolnice

"Zvečer smo bili obveščeni, da so neznanci poškodovali spomenik," so sporočili ljubljanski policisti. Ponoči so neznanci na spomenik žrtev vseh vojn v središču Ljubljane narisali grafit z besedilom: "Bodeča žica na meji -> trupla v Kolpi!"

Policisti so opravili pregled kraja in zbirajo podatke. "Gre za sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje lastnine. Storilec je za zdaj še neznan," so še sporočili. Napis so poskušali zbrisati, vendar jim barve ni uspelo odstraniti.

Spomenik je bil tarča nepridipravov že konec februarja, ko so nanj prav tako napisali grafit, leta 2015 pa so nanj napisali "Nehajte se že igrati partizane in domobrance", na steklo začasnega spomenika pa so narisali kljukasti križ.