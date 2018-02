Neznanci poškodovali spomenik v centru Ljubljane

Na Kongresnem trgu je bilo danes mogoče opaziti, da s platnom prekrivajo enega od delov. Neznanci so na eno od sten spomenika napisali napis, ki pa so ga že prekrili. Policija je potrdila, da je dobila prijavo.

Foto: Bralec

Spomenik žrtvam vseh vojn je bil v tem tednu tarča nepridipravov, ti so ga popisali z grafiti. Kaj je na steni pisalo, ni znano. So pa danes napis prekrili s platnom.

"Lahko potrdimo, da je Policijska uprava Ljubljana danes dopoldne prejela prijavo o napisu na spomeniku žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu. Policisti v zvezi z dogodkom še preverjajo okoliščine, zato več podrobnosti ta trenutek ne moremo posredovati," so nam sporočili s policije.

V preteklosti je spomenik, ki je v javnosti naletel na različne odzive, že bil tarča nepridipravov. Leta 2015 so nanj napisali tekst "Nehajte se že igrati partizane in domobrance", na steklo začasnega spomenika pa so narisali kljukasti križ.

Razprtja že ob odprtju

Spomenik, ki naj bi spravil sprti strani, že od postavitve deli. Več udeležencev je udeležbo na otvoritveni slovesnosti odpovedalo. Tako tam ni bilo predstavnikov Zveze združenj borcev za vrednote NOB, saj se niso strinjali, da je bila v program ob odprtju vključena tudi molitev cerkvenega dostojanstvenika, saj naj bi šlo za kršitev ustave, v kateri je določena ločitev Cerkve in države.

Njegovo postavitev so leta 2013 naročili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v spomin na padle v vojnah in vse, ki so bili zaradi njih kakor koli prizadeti. Postavili so ga na rob Parka Zvezda na Kongresnem trgu.