Nevarni psi v Sloveniji: zakaj jih nihče ne preverja? #video

V slovenskem registru nevarnih psov je več kot 2.100 živali, a so ta trenutek na prevzgoji samo trije. In samo trije trenerji v državi so usposobljeni za prevzgojo najtežjih primerov.

Po zadnjih podatkih je v Sloveniji prijavljenih okoli 400 ugrizov psov letno. Še na stotine jih vsako leto ostane neprijavljenih, so poročali v oddaji Argument na Planetu.

Zadnji primeri: začetek februarja, ugriz na Celjskem. Psa, ki je moškega napadel pri izstopu z avta, sploh ni bilo v državnem registru, čipa ni imel. Pred tremi tedni pa je v Krškem pes napadel otroka, ki so ga potem prepeljali v brežiško bolnišnico.

Smrtni primeri so redki, a sta se oba zgodila v tem desetletju, zadnja tragedija pred letom in pol. Po najbolj razvpitem primeru Baričevič je bil posnet tudi film Nočno življenje. Drugi primer se je zgodil pred dvema letoma na Dolenjskem, kjer so psi do smrti pogrizli 71-letno žensko.

"Sosed je mislil, da se igrajo s cunjo"

Ekipa Argumenta je preverila, kakšne so zdaj razmere na Dolenjskem. Govorili so z Miho Šumom, sinom umrle in lastnikom psov. "Sosed je mislil, da se igrajo s cunjo," je med drugim za oddajo Argument povedal Šum, ki si še naprej želi imeti psa, in dve od morilskih pošasti, kot jim pravi ena od poznavalk, še danes brani.

V oddaji izveste tudi, zakaj imajo v Avstriji vsi nevarni psi že lep čas povodec in nagobčnik, medtem ko jih pri nas ne preverja nihče.

O problematiki nevarnih psov so v studiu oddaje Argument razpravljali Breda Hrovatin z državne veterinarske uprave, znani kinolog Jože Vidic, strokovnjakinja za prevzgojo psov (ena od treh v državi) Alenka Klemenčič Holynski in Simon Mihorič, predsednik društva Srce za bulle.