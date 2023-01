Nenadoma se je poslovil dolgoletni Večerov novinar in urednik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nenadoma se je poslovil Milan Golob, dolgoletni Večerov novinar in urednik, ki je tudi zadnji dobri dve desetletji po uradni upokojitvi ostal predan svojemu novinarskemu poslanstvu, poroča časnik Večer.

Bil je komentator, dolgoletni urednik mariborske kronike in novinar ter urednik za področje zdravstva. Skupaj s stanovskim kolegom Otmarjem Klipšteterjem, Fredijem, sta bila tudi tvorca družinskega tednika 7D, ki je v začetku sedemdesetih let postal samostojna izdaja.

"Milana Goloba smo mladi novinarji cenili predvsem kot izjemno dragocenega mentorja, ki je s svojimi bogatimi izkušnjami pomagal vzgajati nove generacije Večerovih piscev. Tudi po uvedbi računalnikov v novinarski vsakdan je Golob ostal zvest papirju; relevantne prispevke (tudi drugih tiskanih edicij, ki bi lahko prišli kdaj prav) je skrbno hranil in svoj mentorski pečat na izpisanih prispevkih mladih kolegov, preden so bili ti zreli za objavo, vselej pustil z rdečim pisalom," so na Večeru zapisali ob smrti novinarskega kolega.