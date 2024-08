Finančni "supernadzornik" na drugem tiru ima več kot milijon evrov nepremičnin in jahto

Na Necenzurirano so pred dnevi razkrili, da je Boštjan Aver, ki je osem let preživel na čelu Komunalnega podjetja Logatec, letos pa prevzel vodenje Komunalnega podjetja Vrhnika, v zadnjih 15 letih postal lastnik hiš in parcel, za katere je odštel skoraj 1,5 milijona evrov. V Ankaranu si je zgradil rezidenco, v njeni okolici pa kupoval kmetijska zemljišča, ki jih je želel spremeniti v zazidljiva. Letos je kupil še eno hišo s posestvom, za katero bo plačal 770 tisoč evrov. V tem času je postal tudi lastnik prestižne 12-metrske jahte. Koliko je odštel zanjo, ni znano.

Aver sicer po navedbah portala veliko dela opravi tudi prek statusa samostojnega podjetnika. V obdobju med 2017 do 2021 je imel letno okoli 200 tisoč evrov prihodkov. Večino tega je prejel od javnih naročnikov, med katerimi je bilo tudi ministrstvo za infrastrukturo. Aver je namreč podizvajalec podjetja Mind Inženiring, ki vodi "super nadzor" gradnje drugega tira Divače–Koper, pri čemer je Aver posebej zadolžen za finančni nadzor. Do zdaj je od podjetja 2TDK, ki gradi drugi tir, prejel za dobrih 78 tisoč evrov plačil.

Denar mu je posodil tudi nekdanji kolega iz Vzajemne

Spletni portal se sprašuje, od kod Averju denar za vse te nakupe? Osnovna letna plača direktorja Komunalnega podjetja Vrhnika namreč znaša okoli 64 tisoč evrov bruto. V času vodenja komunale v Logatcu je imel skupaj za približno pol milijona evrov bruto prejemkov.

Necenzurirano razkriva, da si je Aver pred dvema letoma od nekdanjega člana uprave in prokurista Vzajemne Franca Henigmana izposodil 250 tisoč evrov. Z njim sta se skupaj znašla tudi na zatožni klopi v primeru Vzajemne. Za posojilo mu ni bilo treba plačati obresti, s tem denarjem pa naj bi deloma financiral tudi zadnji nakup hiše v Ankaranu. Uradni lastnik te nepremičnine bo njegovo podjetje Averinvest, ki se ukvarja z upravljanjem premoženja in svetovanjem. V letih 2022 in 2023 je ob skupaj 63 tisoč evrih prihodkov ustvarilo slabih 34 tisoč evrov dobička. Tudi nakupe drugih nepremičnin je Aver financiral s posojili. Teh je po javno dostopnih podatkih že za kar okoli 1,3 milijona evrov. Večino tega denarja bi moral vrniti že v prihodnjem letu. Necenzurirano se sprašuje, kako mu bo to uspelo, saj to iz njegovih uradnih prihodkov ni jasno.