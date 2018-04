Nekdanji nadškof Kramberger in ekonom Krašovec nista prišla na sodišče

Na zatožno klop bi morali sesti upokojeni nadškof Franc Kramberger, nekdanji ekonom Mirko Krašovec, Stanislav Valant in Ivan Ferme. Na sodišče je na predobravni narok od štirih obtožencev prišel le Stanislav Valant, ki krivde ni priznal.

Ker so preostali trojici vabila vročili, opravičili se niso, prav tako so na obravnavo prišli njihovi zagovorniki, bo sodišče štelo, da krivde ne nameravajo priznati.

Predobravnavni narok je namreč namenjen prav izrekanju o krivdi. Ker obtoženi torej krivde niso priznali, jim bodo sodili.

Desetletje in pol po sklenitvi posla je to ena redkih zgodb finančnih malverzacij mariborske nadškofije, ki se seli na sodišče. Gre za posle, ki segajo 14 let nazaj, ko je takrat škofija Maribor, zdaj nadškofija, od Krekove družbe pod svojim upravljanjem isti dan najprej kupila delnice Mladinske knjige Založba in jih nato takoj bistveno dražje prodala.

Kupoprodajne pogodbe kažejo, da je mariborska škofija konec decembra 2003 od Krekove družbe kupila 46.850 delnic Mladinske knjige po ceni 4.800 tolarjev za delnico ter jih na isti dan prodala družbi Etol, ki jo je vodil Ferme, po ceni 7.900 tolarjev za delnico.



Kaj želi dokazati tožilstvo?

Podoben posel pa je mariborska škofija sklenila v začetku februarja 2004. Takrat je od Krekove družbe po enaki ceni kupila 51.283 delnic Mladinske knjige in jih isti dan po enako dražji ceni prodala družbi za upravljanje NFD pod vodstvom Valanta, dolgoletnega predsednika nadzornega sveta Etola.

Tožilstvo želi dokazati, da sta Kramberger in Krašovec z vednostjo uprav družb, ki sta delnice kupili, oškodovala druge lastnike Krekove družbe, ki bi lahko zaslužili več, oziroma kupce, ki bi za delnice lahko plačali manj. Valant je v preteklosti že poudaril, da kupca delnic nikakor nista bila vpletena v domnevno sporne posle in se v ničemer nista dogovarjala z soobtoženima, ki ju sploh nista poznala. STA