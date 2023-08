Odlična priložnost za bodoče študentke in študente

Na rektoratu ljubljanske univerze bodo tik pred začetkom novega šolskega leta, med 28. in 31. avgustom, organizirali posebno srečanje, namenjeno dijakom, ki vstopajo v zadnji letnik srednje šole. Dostop do informacij je pomemben del uspeha, zato si želijo, da se poletne šole pred izbiro študija udeleži kar največ dijakov.

Strokovni delavci ter svetovalci iz kariernih centrov univerze in visokošolske prijavno informacijske službe zanje pripravljajo vrsto delavnic in predavanj, možnost osebnih svetovanj in izračuna pričakovanega števila doseženih točk za vpis na želene študijske programe, so sporočili z univerze.

Dostop do informacij je pomemben del uspeha, zato si želijo, da se poletne šole udeleži kar največ dijakinj in dijakov, ki se bodo februarja naslednje leto znašli pred izzivom prijave na študij.

V visokošolski prijavno informacijski službi, osrednji službi, ki skrbi za vseslovenski visokošolski prijavno-sprejemni postopek za maturante tako gimnazijskih kot strokovnih programov, se vsako leto srečujejo s kandidati, ki imajo težave pri pravilni prijavi na izbrani študij.

Izbira študija ni usodna odločitev, a ni preprosta

"Izbira študija sicer ni usodna odločitev, vendar to nikakor ne pomeni, da je tudi preprosta. Prepoznavanje svojih potencialov, interesov, pričakovanj, kariernih interesov ob upoštevanju zunanjih, spremenljivih okoliščin zahteva od posameznika dobro samopoznavanje in prave informacije," je v sporočilu za javnost pojasnila svetovalka za podporo kandidatom za vpis Sabina Žnidaršič. Poudarila je, da je večina težav študentov povezana s pomanjkanjem in pravočasnostjo pravih informacij, ki se lahko skozi leta pomembno spreminjajo.

Osrednji namen delavnic in srečanja je zmanjšanje stresa

Dogodek bodo nadgradile fakultete in akademije, ki bodo predstavljale svoje študijske programe in študij nasploh. Predstavile bodo preizkuse nadarjenosti, tutorski sistem podpore študentom s poudarkom na brucih, potek študija, najpogostejše težave in preizkušene nasvete, kako jih učinkovito reševati.

Osrednji namen srečanj je zmanjšanje (nepotrebnega) stresa v času prijavnega postopka z vpisom na želen in dostopen študijski program ter predvsem izboljšanje zadovoljstva in uspeha bodočih študentov na univerzi, je dodala Žnidaršičeva.