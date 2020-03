Našli truplo, verjetno gre za pogrešanega 65-letnika

Pri železniški postaji v Lipovcih so v grmovju včeraj našli moško truplo. Obstaja verjetnost, da gre za 65-letnika, ki so ga pogrešali že dva meseca. Znakov nasilja ni bilo.

Policisti so sporočili, da so jih včeraj dopoldne obvestili o najdenem moškem truplu v grmovju nasproti železniške postaje v Lipovcih. Opravili so ogled kraja in zbrali prva obvestila.

"Mrliški preglednik na truplu ni našel znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Glede na zbrana obvestila in ugotovitve s kraja najdbe trupla obstaja verjetnost, da gre za pogrešanega 65-letnika, čigar pogrešanje je bilo prijavljeno 28. 3. 2020. Identiteta trupla bo potrjena po opravljeni DNK-analizi," so še zapisali.