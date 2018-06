Narasle vode na Gorenjskem zalivale kleti, hudournik ogrožal tudi hiše

Močni in dolgotrajni nalivi so preteklo noč povzročali težave na Gorenjskem, tokrat predvsem na območju kranjske in radovljiške občine. V Kamni Gorici je hudournik ogrožal stanovanjske hiše, v Kranju pa je meteorna voda zalila kleti več objektov.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je v četrtek zvečer nekaj po 23. uri hudournik ogrožal stanovanjske hiše v Kamni Gorici. Tamkajšnji prostovoljni gasilci so odkrili jaške, očistili dele cest in naredili kanale. Na kraju je bil tudi poveljnik štaba Civilne zaščite Radovljica. Sanacijo bo izvajalo komunalno podjetje.

V Lescah strela poškodovala dimnik in del ostrešja stanovanjske hiše

Na Trati v Lescah je strela poškodovala dimnik in del ostrešja stanovanjske hiše. Prostovoljni gasilci iz Lesc so objekt pregledali s termokamero, odstranili nevarnost in del strehe prekrili s ponjavo. Na kraju je bil tudi dežurni električar.

Okoli polnoči je na več lokacijah v Kranju meteorna voda zalila kleti objektov različnih namembnosti, med drugim tudi pisarne avtobusne postaje in jašek dvigala. Kranjski poklicni gasilci in prostovoljni gasilci iz Stražišča, Besnice, Primskovega in Bitenj so vodo izčrpali.