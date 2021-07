Napoved: Če ne bo precepljenosti, sledi zaprtje. Stranke: To bomo storili.

Ali sledi četrti val epidemije, ki bo posledično ponovno razlog za zaprtje države, ni mogoče točno napovedati. Vendar pa stroka že dalj časa opozarja, da se bo to v primeru prenizke precepljenosti zagotovo zgodilo.

Številne države že pripravljajo ukrepe, s katerimi bodo spodbudile državljane, da se bodo cepili. Prvake parlamentarnih strank smo povprašali, ali so v svojih strankah funkcionarje, članice in člane pozvali k cepljenju, k ozaveščanju o cepljenju in če to nameravajo storiti ter na kakšen način.

Foto: STA Slovenska demokratska stranka, ki jo vodi Janez Janša



V SDS že ves čas trajanja epidemije pozivamo ljudi, da naj se cepijo. To smo pozvali tako naše članice in člane kot tudi funkcionarje. Prav tako podpiramo vlado pri njeni kampanji za cepljenje. To smo storili tudi z lastnim zgledom in objavo fotografij poslank in poslancev, ki so se cepili. Bi pa pričakovali tudi od ostalih političnih strank, še posebej tistih v opoziciji, da bi bolj aktivno pozivali ljudi k cepljenju. Tu ne gre za politična vprašanja in pridobivanje političnih točk, ampak za zdravje in življenja vseh ljudi.

Foto: STA Lista Marjana Šarca, ki jo vodi Marjan Šarec



Ena od ključnih posledic vladnega zgrešenega ukrepanja pri obvladovanju epidemije je izguba zaupanja ljudi – tako v vlado kot tudi v cepljenje. Vlada je namreč tista, ki bi morala poskrbeti za učinkovito strategijo in promocijo cepljenja. V opoziciji odgovornosti za vladno nesposobnost ne bomo prevzemali. Je pa predsednik LMŠ Marjan Šarec že večkrat povedal, da se je cepil z dvema odmerkoma cepiva AstraZenece. Dodal je, da lahko politiki največ dvomov o cepljenju razbijejo prav s tem, da se tudi sami cepijo. Obenem pa v LMŠ poudarjamo, da je cepljenje osebna izbira vsakega posameznika.

Foto: Jure Makovec/STA DeSUS, ki ga vodi Ljubo Jasnič



V DeSUS zagovarjamo, da mora biti cepljenje vedno osebna odločitev posameznika. To pravico nam omogoča tudi ustava Republike Slovenije. Odgovornost nas vseh in obveščenost glede cepljenja s strani stroke pa bosta na koncu vodili k pozitivnim rezultatom v boju proti epidemiji covid-19.

Foto: STA Slovenska nacionalna stranka, ki jo vodi Zmago Jelinčič Plemeniti



Z našimi člani se intenzivno pogovarjamo o cepljenju samem in njegovem pomenu. Prav tako imam osebne strokovne pogovore o cepljenju in cepivih s svojimi kolegi farmacevti. Zavedam pa se, da je zelo težko prepričati ljudi, saj so dnevno medijsko bombardirani z informacijami proti cepljenju, s propagando, ki jo mediji uporabljajo za napade proti vladi namesto, da bi raje ljudem posredovali strokovne, utemeljene razlage. Še posebej je nedopustno vpletanje RTV SLO v očitno proticepilno agendo, saj so plačani iz davkoplačevalskega denarja. Delajo pa čisto vse, da bi morebitni novi jesenski val uničil državo. Najbolj gotova varianta, da pripravimo ljudi, da se bodo cepili, je model nekaterih držav članic EU – "kdor se ni cepil, ni dobil socialnih transferjev". Pri nas bi to lahko malo omilili na sistem – "kdor se ni cepil, ni upravičen do vladnih turističnih bonov". Edino, kar bi ljudje razumeli, je, da se jih udari po žepu.

Foto: Ana Kovač Socialni demokrati, ki jih vodi Tanja Fajon



Socialni demokrati si aktivno prizadevamo za čim večjo precepljenost prebivalstva, naše stališče o cepljenju je ves čas enako in jasno: cepljenje je enostaven in učinkovit ukrep za zaščito pred nekaterimi nevarnimi nalezljivimi boleznimi, tudi proti sars-cov-2, ki ne ščiti le cepljenih posameznikov, temveč z zmanjševanjem širjenja bolezni tudi druge, zlasti pa tiste, ki se zaradi zdravstvenih razlogov sami ne smejo cepiti ali pa so oboleli za boleznimi, ki zmanjšujejo imunski odgovor organizma. Pripravili smo vrsto sporočil ter intenzivno pozivali k cepljenju in odgovornemu ravnanju v dobrobit nas vseh prek družbenih medijev.



Smo pa Socialni demokrati večkrat opozorili, da je za uspešno obvladovaje epidemije poleg cepljenja nujno zaupanje ljudi. In prav zaupanje ljudi v ravnanja vlade je po našem mnenju tudi edini način, da dosežemo dovoljšno precepljenost, ki bi preprečila morebitni četrti val epidemije.

Foto: STA Nova Slovenija – krščanski demokrati, ki jo vodi Matej Tonin



V NSi ljudi že od začetka pozivamo, da se cepijo, kar dokazujejo tudi posebne akcije na naši V NSi ljudi že od začetka pozivamo, da se cepijo, kar dokazujejo tudi posebne akcije na naši spletni strani , v tedenskih e-novicah ter tudi na socialnih omrežjih s fotografijami cepljenih funkcionarjev , poslancev in vodstva stranke. Prepričani smo, da nam brez skupnega nastopa politike v podporo cepljenju, ki ga do zdaj ni bilo, ne bo uspelo zagotoviti precepljenosti v takšni meri, kot jo potrebujemo za zadostno zaščito proti virusu.