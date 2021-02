"Minilo je dobrih 24 ur, ko je bilo revizijsko poročilo pri meni," je dejal namestnik predsednika računskega sodišča Jorg K. Petrovič . Poudaril je, da revizijskega poročila o nabavi zaščitne in medicinske opreme v času koronavirusa ni zadrževal, a mu ga je predsednik Tomaž Vesel kljub temu odvzel in ga predal kolegici Mojci Planinšek .

Potek dogodkov in siceršnjo prakso obravnav revizijskih poročil je namestnik predsednika računskega sodišča Jorg K. Petrovič pojasnil na seji odbora za notranje zadeve, ki je v ponedeljek potekala v državnem zboru.

Petrovič je izpostavil spodnje tri vidike:

1. Podpis osnutka poročila brez usklajevanja

Podatki za 124 revizij, ki jih je računsko sodišče objavilo v zadnjih dveh letih, kažejo, da je usklajevanje v povprečju potekalo 58 dni. Gre za usklajevanja, ki potekajo med pristojnim namestnikom in vrhovnim državnim revizorjem, ki je revizijo pripravil.

Konkretno so bili osnutki revizijskega poročila nekaj več kot 60 odstotkov časa v kabinetu, preostali čas pa na samem oddelku. Za prvi krog usklajevanja je v povprečju kabinet porabil 22 koledarskih dni, za drugi krog devet koledarskih dni in za tretji krog sedem koledarskih dni. Trije krogi usklajevanj so tudi povprečje obdobja dveh let.

V tem obdobju je bilo 14 primerov, v katerih so bila opravljena štiri usklajevanja, pri petih revizijah je bilo opravljenih pet krogov usklajevanj.

"Na začetku ni mogoče napovedati, koliko usklajevanj bo potrebnih. Predsednik v to usklajevanje ni vključen, ne glede na to, koliko krogov usklajevanj poteka. Predsednik se vključuje v trenutku, ko vrhovni državni revizor in pristojni namestnik ne uspeta doseči soglasja. Takrat zakon o računskem sodišču predvideva, da se vključi predsednik in odloči," je dodal.

V konkretnem primeru je po njegovih besedah šel postopek tako, da je nekaj delov poročila prejel v branje oziroma konkretno dva dela. Celoten osnutek revizijskega poročila je prejel v četrtek, 17. decembra, zvečer. V petek je začel brati poročilo, v soboto so se v medijih pojavili že prvi zapisi, da je poročilo pri njem, in konkretno zapis, da poročilo zadržuje. Minilo je torej dobrih 24 ur, odkar je bilo poročilo uradno pri njem.

2. Pri predsedniku računskega sodišča je naletel na gluha ušesa

V nadaljevanju je Petrovič pojasnil, da sta se v ponedeljek s predsednikom Veselom sestala na krajšem sestanku. Ta je omenil objavljeno novico, prav tako je povedal tudi za preostale medijske pritiske in poudaril, da se mudi. "Moje stališče je bilo, da če smo neodvisna institucija, potem se medijskemu pritisku ne gre podrejati," je odgovoril Petrovič. In še: "Ob vprašanju, koliko časa bom potreboval za branje, sem odgovoril, da si bom vzel toliko časa, kolikor bo strokovno nujno potrebno, kot je običajno potrebno."

V torek, 22. decembra, je imel predsednik računskega sodišča novinarsko konferenco, na kateri je pojasnil, da je poročilo pri Petroviču in da pričakuje, da bo ta podal soglasje, čeprav je bilo poročilo v prvem krogu usklajevanj.

Gre za začetek usklajevanja, ko "obstaja možnost, da podam pripombe pristojni državni revizorki, ki je ta osnutek poročila pripravila, lahko zahtevam vpogled v dokumentacijo, zapišem, kako naj se določeni sklepi po mojem mnenju glasijo. Postopek predvideva še druge možnosti, na primer možno je v katerikoli fazi zahtevati tudi vključitev zunanjih izvedencev," je spet poudaril Petrovič.

3. Je Vesel z novinarskimi konferencami ogrozil računsko sodišče in njegovo neodvisnost?

"Popoldne oziroma zvečer po novinarski konferenci me je predsednik poklical po telefonu. Javil sem se mu 20 minut kasneje, govorila sva o tej konferenci in v tem telefonskem pogovoru je dejal, da namerava revizijo prestaviti, ker enostavno ne more pristati na to, da si vzamem dovolj časa za tisto, kar moram narediti. Ko dam soglasje revizijskemu poročilu, prispevam svoj podpis in za tem podpisom tudi stojim," je zaporedje dogodkov pojasnil Petrovič.

Ker tega ni hotel sprejeti, je bil obveščen, da bo poročilo prestavljeno k namestnici Mojci Planinšek. Petrovič je po končanem pogovoru prek interne pošte Veselu med drugim sporočil, da bo pripombe posredoval vrhovni državni revizorki v najkrajšem mogočem času, vendar strokovno še v razumnem roku. Poleg tega je ponovno izrazil mnenje, da se ne gre podrejati medijskemu pritisku, da ne velja hiteti in da nameri, da se mu vzame vlogo pristojnega namestnika, odločno nasprotuje.

"23. decembra je bila menjava izvedena. Po mojem mnenju gre za poseg v mojo integriteto kot člana računskega sodišča. Vsi trije člani računskega sodišča smo voljeni v državnem zboru, vsi smo dali prisego. Ravno zato, da ne bi bili podrejeni drug drugemu, da lahko vztrajamo na svojih stališčih, tako vsebinskih kot tudi časovnih, zaradi česa je prišlo do spora pri konkretnem primeru," je še povedal Petrovič.

Dodal je, da se nikdar ni podrejal nikakršnim pritiskom, prav tako se v medijih ni oglašal, saj meni, da "bi te stvari v celoti morale ostati v domeni računskega sodišča. Vsi nastopi predsednika v medijih so nepotrebni in prav zaradi tega verjetno tudi trpi ugled računskega sodišča."

Za pojasnila smo prosili tudi predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.