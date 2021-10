Namerno trčil v policijsko vozilo in pobegnil, dva policista poškodovana

Policisti so včeraj v okolici Litije obravnavali voznika, ki je vzbujal sum, da izvršuje kaznivo dejanje. Voznik se je na znak policije zaustavil, nato pa vzvratno zapeljal proti službenemu vozilu policije in namerno trčil vanj. Voznik je odpeljal naprej v smeri Golišč, policista v vozilu pa sta utrpela lažje poškodbe. Stekla je iskalna akcija, policija osumljenca še išče.

Včeraj okoli 18.30 so policisti prejeli obvestilo občana o vozniku vozila, ki je vzbujal sum, da izvršuje kaznivo dejanje in se vozi v okolici Litije. Policisti so vozilo renault megane karavan krem barve, v katerem je bilo več oseb, kmalu izsledili in poskušali ustaviti na cesti proti Goliščam. Voznik se je med sledenjem ustavil, nato pa vzvratno zapeljal proti službenemu vozilu policije, ki je ustavilo za njim, in trčil vanj.

Policista v vozilu sta se lažje poškodovala, službeno vozilo je bilo zaradi poškodb nevozno.

Pobeglega voznika iskali s helikopterjem

Po dogodku je voznik odpeljal naprej v smeri Golišč. V iskanje se je vključil tudi helikopter, iskano vozilo pa so nato našli v gozdu v okolici Kresniškega Vrha.

Osumljenec kaznivega dejanja še ni znan. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, policija prosi, da to sporočijo na številko 113 ali na Policijsko postajo Litija na št. (01) 890 02 80.