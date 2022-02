Nam bo vreme ta vikend naklonjeno?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo nekaj jasnine na vzhodu in severu Slovenije, drugod bo oblačno. Popoldne se bo povsod pooblačilo, ponekod bo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na jugovzhodu do 14 stopinj Celzija.