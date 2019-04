Nam bo uspelo? Pri nas le še trije pari te skrivnostne ptice

Cerkniško jezero so v preteklosti usodno zaznamovali človekovi posegi v njegove vodotoke. Ker so pretekle generacije želele pridobiti čim več obdelovalne površine za kmetijstvo, so jezersko dno izsuševali in spreminjali struge vodotokov ter jih izravnavali. S tem so kritično posegli v življenjski prostor številnih živalskih in rastlinskih vrst.

Izboljšanje življenjskih pogojev se dogaja pred našimi očmi

Vodotok Stržen - z obnovo okljuka Ključi se bo struga Stržena podaljšala za 1,5 kilometra. Zavedanje o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti se je na srečo v zadnjih letih močno okrepilo, zato lahko skoraj v živo spremljamo izboljšanje pogojev za življenje številnih ogroženih vrst.

Z vzpostavljanjem prvotnega stanja vodotokov Cerkniškega jezera se ukvarja projekt LIFE Stržen.

Že poskusno oživljanje dveh manjših vodotokov Cerkniškega jezera leta 2008 se je izkazalo kot izjemno uspešno. Ponovno se je razvil prvotni življenjski prostor, spet so zrastle nekatere tipične jezerske rastline in se naselile ptice. Zato so se odločili, da bodo v okviru projekta LIFE Stržen obnovili strugo največjega vodotoka Cerkniškega jezera, Stržena, ki je v povprečju širok 20 metrov.

Cerkniško jezero EU v okviru kampanje EU v okviru kampanje EU varujemo skupaj med drugim izpostavlja ljudi in projekte, ki skrbijo za bivanje človeka in prostoživečih vrst in uvajajo trajnostni razvoj v lokalnem okolju. Naravovarstveni projekt LIFE Stržen je eden od 42 projektov, ki so leta 2016 dobili podporo mehanizma LIFE. To je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno varstvu okolja in prilagajanju podnebnim spremembam. Evropska komisija je za sofinanciranje projekta LIFE STRŽEN potrdila sredstva v višini nekaj več kot 2,8 milijona evrov, kar predstavlja 74,95 odstotka vrednosti projekta. Vseevropska kampanja EU varujemo skupaj je kampanja Evropske komisije, s katero nagovarja prebivalce držav članic EU ter jih ozavešča o načinih in programih varovanja EU pred globalnimi grožnjami in drugimi nevarnostmi.

Renaturacija Stržena, okljuk Ključ - ocenjujejo, da se bo zaradi večje količine vode in s tem več hrane izboljšalo stanje za ribe, nevretenčarje, ptice in sesalce, pa tudi za rastline tega dela jezera.

Ena od junakinj Evrope, odgovorna za varovanja narave

Irena Likar kot vodja projekta LIFE Stržen v notranjskem regijskem parku si že deset let prizadeva za povrnitev prvotne glavne struge presihajočega Cerkniškega jezera. Pred desetimi leti je izdelala prvo dokumentacijo za povrnitev prekopanih strug v prvotno stanje in izvedla obnovo dveh manjših vodotokov. Njena skrb so tudi dejavnosti za izboljšanje pogojev za življenje ogrožene vrste ptice kosca.

Še posebej je ponosna na pridobljen projekt LIFE for LASCA za Zavod za ribištvo Slovenije, saj bodo aktivnosti tega projekta preprečile izumrtje primorske podusti – ribe, ki živi le še v dveh državah na svetu.

S pripovedovanjem navdihujočih zgodb lokalnih junakov vsakdana, ki so javnosti pogosto skriti, želi Evropska komisija njihovo delo predstaviti kot del evropske varnostne mreže.

Izjemno redka in skrivnostna

Ptica bobnarica je vrsta čaplje z zelo dolgim kljunom.

Ena od ptic, ki je že skoraj izginila z območja jezera, edinega prostora, kjer živi, je skrivnostna ptica bobnarica, ključna za projekt LIFE Stržen. Na Cerkniškem jezeru namreč živijo le trije pari, pa še ti se tam ne zadržujejo vsako leto.

Mnogi domačini si jo vsako leto v času gnezdenja prizadevajo opaziti in fotografirati, vendar to uspe le redkim. Ker sta gibanje in način življenja bobnarice še neznanka, bo ekipa Notranjskega parka, skupaj z DOPPS, poskušala ujeti en primerek in mu pritrditi sledilno napravo. To so brez uspeha poskušali že lani, vendar jim bobnarice ni uspelo odkriti.

Letos so oglašanje (bobnanje) samca prvič slišali konec marca. Ob koncu aprila bo šla strokovna ekipa spet na teren poskusit srečo.

Oglaša se z zamolklim zvokom "buuuh", ki spominja na pihanje v prazno steklenico:

Za uspešno gnezdenje je ključen primeren vodostaj:

Če je vodostaj zaradi obilja padavin previsok, si gnezda ne more postaviti, prav tako ne, če je voda povsem izsušena.

Ogroža jo izguba trstičij, ki se spreminjajo zaradi izsuševanja in spreminjanja tradicionalnega režima žetve trsta ter zaradi obremenjevanja voda s prekomernim vnosom mineralnih gnojil in onesnaževanja voda s strupenimi snovmi.

Ptica bobnarica večino časa preživi v zavetju trstičja, s katerim se s svojo značilno varovalno barvo zelo dobro zlije in jo je zato izjemno težko opaziti.

Kopasto gnezdo iz trsta in drugih rastlin zgradi v gostem trstičju.

Čeprav se samci na velikih močvirjih lahko parijo z več samicami, praviloma ne gnezdi v kolonijah.

Obiskovalce spraviti stran od bobnarice

Opazovalnica Nad Levišči Tudi obiskovalce je treba umakniti od območij, kjer živi bobnarica, zato bodo ob Cerkniškem jezeru do leta 2022 postavili sodobno infrastrukturo. Gre za učne poti z informacijskimi točkami in petimi ptičjimi opazovalnicami, postavljeni bodo trije pomoli, ob vstopni točki na Cerkniško jezero pa bo stal nov turistično-interpretacijski center z multimedijskimi vsebinami.