"Naloge spremljevalca ne bi smel opravljati kdorkoli" #video

Potem ko je poslanka SMC Jasna Murgel v parlamentarni postopek vložila popravek zakona, s katerim se otrokom s posebnimi potrebami širi pravica do spremljevalca, so se oglasili starši otrok. Ti spremembam na tem področju nasprotujejo, saj popravki zakona po njihovih besedam otrokom škodijo. Kot poudarjajo starši, bi med popravljanjem zakona lahko rešili še vrsto drugih napak.

Novinarka: Veronika Lavrenčič/Video: Planet TV

Spomenka Velušnik, mati devetletne Naje, ki trpi za cerebralno paralizo, je opozorila, da je treba zakon nujno spremeniti, a da je predlog, ki so ga v parlamentarno obravnavo vložili v SMC, sporen: "Predlagane točke so pripravljene zelo ohlapno in dopuščajo, da se bo s pravilniki lahko manevriralo v škodo uporabnikov in tistih, ki bodo imeli odobrene spremljevalce ali pa ne."

"Namen popravka je izenačiti pravico do spremljevalca"

Popravki zakona so večinoma usmerjeni na vprašanje spremljevalcev otrok, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV. Ti so namreč zdaj dodeljeni trem skupinam otrok, in sicer za pomoč pri premagovanju ovir, svetovalno storitev ali učno pomoč.

Poslanka SMC Jasna Murgel je želela, da se to spremeni in da bi bil po novem spremljevalec dodeljen tudi avtistom, sladkornim bolnikom ter otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

"S spremembami bi izenačili pravice otrok s posebnimi potrebami do spremljevalca. Nekateri imajo zdaj pravico do stalnega spremljevalca, medtem ko ga drugi nimajo," je pojasnila Murglova.

Starši opozarjajo na pomanjkanje ustreznih spremljevalcev

Starši medtem opozarjajo, da je strokovnega kadra za takšen podvig premalo. Nalogo spremljevalca lahko tako po poročanju Planet TV opravlja skoraj kdorkoli.

Po besedah Velušnikove so pred kratkim obravnavali primer, v katerem je bil gibalno oviranemu otroku kot spremljevalec dodeljen šolski hišnik: "To se ne bi smelo zgoditi. Na otroku to lahko pusti velike posledice."

Cerarjeva vlada novelo po hitrem postopku zavrnila

Brez strokovnega kadra so namreč neustrezni tudi postopki usmerjanja za otroke. Tak primer je doletel tudi Najo. "V naši vlogi smo zahtevali, da se otroku dodeli in na podlagi že pridobljenih mnenj napiše, koliko posameznih obravnav dela s posameznim strokovnjakom bi potrebovala. Na to sploh niso odgovarjali niti niso podali komentarja," je pripovedovala Velušnikova.

Veliko staršev se zaradi slabe obravnave odpravi tudi v tujino, kar kaže na skrb zbujajoče stanje pri nas, so poročali v oddaji Planet Danes. S predlagano novelo zakona pa se bo sicer morala spopadati naslednja vlada, saj je vlada Mira Cerarja njeno obravnavo po hitrem postopku zavrnila.