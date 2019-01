Najprej se je del parka vdrl, zdaj so se pojavile razpoke #video

V Kopru imajo že dva tedna in pol novega župana, a duha nekdanjega se ne morejo znebiti. Novi župan Aleš Bržan mora zdaj reševati stare grehe Borisa Popovića. Med njimi je tudi nova tekaška steza, ki se je udrla že septembra lani, takoj po koncu del. Po sanaciji so se zdaj pojavile že nove razpoke. Je res kriv povsem neprimeren in muljast teren?

Gradbena dela tu še vedno niso končana. Zgraditi morajo še 42-metrski most čez kanal Grande, a delavec na gradbišču nam je povedal, da so se že pojavile prve težave. "Mi bi to končali prej, a so delo ustavili zaradi teh razpok, ki so bile tu," je povedal.

Nove razpoke zaradi zabijanja betonskih pilotov?

Zabijanje betonskih pilotov za most v zemljo naj bi bilo namreč krivo za novonastale razpoke v parku, čeprav na občini trdijo, da ni tako. "Takrat sta si na terenu zadeve ogledala dva geomehanika, eden naročnikov, drugi izvajalčev, in v svojem poročilu sta oba zapisala, da gre v resnici za manjše posedke," je povedala Marina Jelen s koprske občine.

Foto: Planet TV

Za most pol milijona evrov

Kdo jih bo saniral, še ne vedo, najprej morajo ugotoviti vzrok. Dodali so, da jih bodo sanirali sproti in lokalno, ko bodo vsa gradbena dela končana. To naj bi bilo najpozneje do poletja. Most bo poleti tako povezoval park in rekreacijske površine, občina pa bo zanj odštela 524 tisoč evrov.