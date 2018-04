Najboljši med najboljšimi v sklopu Inovativnost je Droga Kolinska z Zaščito barve ARGETA kot blagovne znamk

Nagrajene najboljše poslovne prakse v Sloveniji

AmCham Slovenija v okviru programa Best of the Best tudi letos nadaljuje z iskanjem najboljših poslovnih praks. V sklopu Inovativnost so se predstavili izjemni posamezniki in skupine, ki s svojimi inovativnimi poslovnimi praksami v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele. Zmagovalec v sklopu Inovativnost je Droga Kolinska.

V okviru projekta Best of the Best AmCham Slovenija že četrto leto zapored izpostavlja, predstavlja in nagrajuje najboljše poslovne prakse. Izjemni projekti in najboljše poslovne prakse v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele na inovativen način. S svojo kreativnostjo in energijo motivirajo ne le zaposlenih v podjetjih, temveč celotno poslovno skupnost, s povezovanjem, sodelovanjem in zaupanjem pa širijo znanje, izkušnje in optimizem.

V sklopu Inovativnost so se predstavili projekti:

Droga Kolinska, Zaščita barve ARGETA kot blagovne znamke

Steklarna Hrastnik, Inovativni trženjski pristopi in metode

Zavarovalnica Triglav, Triglav rekord 2017

Naziv najboljšega v sklopu Inovativnost in s tem uvrstitev v finale za najboljšo prakso leta 2018 je po izboru občinstva, komisije in aktivnega poslušalca pripadel Drogi Kolinska s projektom Zaščita barve ARGETA kot blagovne znamke.

Jurij Žurej, predstavnik Droge Kolinske, je povedal, da so želeli zaščititi prepoznavnost svoje blagovne znamke Argeta in ker pomemben element prepoznavnosti predstavlja barva, so želeli zaščititi tudi barvo embalaže Argetinih izdelkov. K sodelovanju je povabil tudi druga podjetja, saj lahko sodelovanje med domačimi podjetji prinese nove inovacijske prakse in razvojne priložnosti, od katerih bodo imele koristi vse strani, po razglasitvi zmage pa je še enkrat čestital drugima dvema projektoma in poudaril, da si "niso konkurenca, ampak smo kolegi in lahko sodelujemo".

"Inovativnost, nove ideje in povezovanje so odlike podjetji, članov AmCham Slovenija, ki se udeležujejo programa Best of the Best, zato smo zelo ponosni, da so pripravljeni deliti svoje znanje in odlično energijo. S tem se dviguje potencial poslovnega okolja in družbe. Hvala in čestitke vsem," je povedala Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija.

"V sklopu projekta Best of the Best je sodelovalo več kot 80 poslovnih praks, kar je lep prikaz tega, da smo v slovenski poslovni skupnosti inovativni, kreativni, da nam je pomembno dobro počutje zaposlenih in da se znamo povezovat," pa je povedala Nina Marinšek, vodja za članstvo in partnerstva v AmCham Slovenija.

Zmagovalni projekt:

Droga Kolinska: Zaščita barve ARGETA kot blagovne znamke

V Drogi Kolinska so dokazali, da potrošniki že samo barvo ARGETA prepoznavajo kot blagovno znamko, da relevantni potrošnik barvo povezuje z izvorom blaga, da ima navedena barva semiotični status za točno določen izdelek, da javnost takšno barvo dojema kot »znak« in da ima takšna barva tudi razlikovalni učinek. Namen in končni cilj projekta je bil zaščita barve, ki jo primarno uporablja ARGETA (pantone 159 C) v tržni komunikaciji izdelkov ARGETA. S tem so želeli zagotoviti uradno priznan monopol na uporabo navedene barve za izdelke, ki se tržijo v segmentu v katerem na trgu deluje ARGETA.

Druga dva finalista:

Steklarna Hrastnik: Inovativni trženjski pristopi in metode

Inovativne marketinške akcije, vpeljevanje design managementa, inovativni ''brand awareness'' ter analitičnih tržno mapiranje, temeljijo na odpiranju in razvijanju novih projektov, ki so relevantni in potrebni za Steklarno Hrastnik. Tako gradijo uspešne zgodbe ter prepoznavnost tako na ekonomski ravni - ustvarjanje prihodkov in profita, kot na ravni vsakega posameznika skozi proces učenja, izobraževanja ter medsebojnega povezovanja.

Zavarovalnica Triglav: Triglav rekord 2017

Zavarovalnica Triglav je v 2017 Planiške skoke želela popeljati v mobilno prihodnost. Mobilna aplikacija Triglav rekord, s katero so nagovorili vse ljubitelje tega športa, s spremljanjem tekme v živo uporabniku omogoča napoved poleta, glede na tekmovalčevo trenutno formo, vetrne pogoje, zaletno mesto, ipd. Gre za inovativno rešitev in prvo tovrstno aplikacijo na trgu, ki z intuitivno uporabniško izkušnjo uporabnika pritegne in nadgradi izkušnjo gledanja smučarskih poletov. Pri razvoju aplikacije so sledili strateškemu cilju podjetja, da z uporabo novih tehnologij razišče priložnosti in možnosti, ki jih bodo lahko skozi prihajajočo digitalno transformacijo podjetja uporabili pri poslovanju.

